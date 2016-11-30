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Источник Правда.Ру

Ученые составили список рекомендаций для межпланетных полетов

Наука и техника

Российские ученые предлагают погружать космонавтов в виртуальную реальность для отдыха во время длительных и межпланетных полетов. Об этом говорится в материалах XVI конференции по космической биологии и медицине, которая пройдет 5-8 декабря в Москве, пишет ТАСС.

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"Хотя говорить о выделении специального помещения для релаксации, отдыха и активного времяпрепровождения в соответствии с личными потребностями каждого члена экипажа пока не приходится, тем не менее современные технологии позволяют расширить возможности психологической разгрузки космонавтов, погружая их в звуковую, цветовую и визуальную атмосферу искусственной реальности. Организация активного отдыха космонавтов при осуществлении продолжительных и межпланетных полетов может эффективно использоваться для поддержания их работоспособности, психологического состояния и мотивации на совместную деятельность и взаимодействие для успешного выполнения полетного задания", - отмечают специалисты.

При этом значимым фактором релаксации для космонавтов являются ощущения природы с ее красками, пейзажами и привычной флорой и фауной. Кроме того, важнейшей составляющей обеспечения эффективного отдыха космонавтов остается эргономичный дизайн рабочих помещений орбитальной станции и космических кораблей.

По мнению ученых, методы, средства и технологии активного отдыха должны включаться в программу психологической поддержки экипажа как в период подготовки и осуществления полетов, так и во время послеполетной реабилитации и восстановления.

Ранее СМИ писали о необычном случае, который произошел с китайским космонавтом. Он рассказал, что слышал «мистические звуки».

«В какой-то момент я услышал резкий стук, который появился внезапно и столь же внезапно исчез. Вскоре стук повторился, я стал прислушиваться, в результате чего мне удалось установить, что звук исходит не из космического аппарата. Я тогда немного напугался, сообщил об этом на Землю. В иллюминаторе ничего необычного заметить так и не удалось», - рассказал первый китайский космонавтЯн Ливэй.

Добавим, сейчас на международной космической станции работают 6 человек. 20 ноября к экипажу экспедиции 49/50 Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и Роберта Кимброу добавились еще трое космонавтов экспедиции 50/51: Олег Новицкий, Пегги Уитсон и Том Песке. Экспедиция нашего земляка Сергея Рыжикова завершится в феврале, сообщили в Роскосмосе. А Новицкий, Уитсон и Песке вернутся на Землю в мае.

Новая экспедиция прибыла на МКС на новом транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-03» и привезла космонавтам подарки и письма от родных. На 1 декабря 2016 года запланирован старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе «сухие» грузы, топливо, воду и сжатые газы.

На борту МКС планируется много экспериментов. К наиболее интересным можно отнести эксперименты по изучению движения жидкости и выращиванию стволовых клеток, а также опыты по размножению бактерий и микроорганизмов в невесомости.

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