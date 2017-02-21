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Источник Правда.Ру

Что NASA собирается экстренно сообщить о "внеземной жизни"

Наука и техника

Агентство NASA на своем сайте анонсировало срочную пресс-конференцию, которая пройдет 22 февраля в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщается на официальном сайте агентства и в ряде мировых СМИ.

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Как отмечает The Mirror, на конференции, в которой будут принимать участие ведущие астрономы и ученые, в том числе четверо ученых из США и ученый из Бельгии. Их имена из-за необходимости соблюдения секретности пока не разглашаются.

Мировые гранды прессы анонсируют, что на экстренной пресс-конференции будет заявлено о важнейшем открытии, связанном с возможностью "жизни вне Земли".

Также Mirror сообщает, что NASA может обнародовать некие "драматические новости" и задается вопросом: будет ли речь о "доказательстве существования внеземной жизни"?

Впрочем, сейчас пресса пишет лишь о "захватывающем открытии за пределами нашей Солнечной системы". Это подтверждается тем, что анонс пресс-конференции опубликован в разделе Exoplanets ("Экзопланеты") сайта американского космического агентства.

Как предполагают ученые и западные специалисты, речь может пойти об открытии еще семи новых экзопланет, которые могут быть найдены на орбите одиночной звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея.

Ранее сообщалось, что на орбите звезды существует шесть экзопланет, которые по своей гравитации и первичным условиям "похожи на Землю", а также на них "возможны условия для зарождения белковой жизни". При этом экзопланеты находятся на расстоянии в 40 световых лет от Земли - что не является сумасшедшим расстоянием, и такая дистанция теоретически может быть преодолена кораблями Земли даже на реактивной тяге за жизнь одного поколения.

Кроме того, NASA сообщило, что в связи с огромной значимостью открытия пресс-конференцию можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале NASA TV. Также NASA открыло сбор вопросов в "Твиттере" по хэштегу #AskNasa.

Напомним, что схожая пресс-конференция прошла в июле 2016 года, когда было объявлено об обнаружении более 1280 экзопланет.

Отметим, что популярное, хотя и неоднозначное издание BuzzFeed опубликовало в Twitter информацию о людях, "которые в курсе, что там будет нечто важное".

Добавим, что в 2016 году российские учёные во главе с Артемом Бурдановым из УРФУ при помощи 40-сантиметрового телескопа открыли "кандидата в экзопланету" - объект KPS-TF3-663. Это открытие было подтверждено статьей в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, чей препринт опубликован Корнелльским университетом.

Любопытный факт: не так давно Джон Герц (бывший председатель попечительского совета  института SETI) выступил с заявлением об опасности отправки сигналов инопланетным цивилизациям со стороны Китая. Он объяснил это возможностью контакта Китая с внеземным разумом без участия США, а также возможностью получения Пекином сверхтехнологий или данных, которые Поднебесная может "скрыть от западного мира".

Как ранее уже сообщала Pravda.ru, не стоит также поддаваться широко распространенному мифу, что любая экзопланета пригодна для переселения землян или на ней есть (может быть) белковая и, тем более, разумная жизнь.

Например, расстояние до открытых экзопланет даже не всегда позволяет вычислить их точные размеры, температуру, наличие воды и состав атмосферы. "На деле же пригодными для жизни могут оказаться лишь немногие из них. А может вообще ни одна",- отмечало наше издание.

Будем надеяться, что данные NASA смогут обрадовать человечество.

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