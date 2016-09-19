Ученые увидели последствия "разрыва" звезды черной дырой

Астрономы из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США) смогли впервые зафиксировать световое "эхо", возникающее в результате "поедания" звезды черной дырой. В статье, опубликованной в Astrophysical Journal, отмечается, что открытие поможет определить количество пыли, которая окружает темных гигантов.

"Нам впервые удалось увидеть световое "эхо" сразу нескольких событий такого рода. Мы выяснили, что черная дыра "выела" и уничтожила все, что находится между ней и окружающей ее сферической оболочкой из пыли. Образно говоря, она очистила свою "комнату", выжигая все вокруг при помощи огнемета", — заявил астрофизик Шурт ван Велзен.

Ван Велзен и его коллеги уже несколько лет наблюдают за тем, как сверхмассивные черные дыры в далеких галактиках разрывают на части и поедают сближающиеся с ними звезды, пытаясь понять по их предсмертному световому "крику", что окружает подобные черные дыры, и как они уничтожают светила.

В результате исследований выяснилось, что уничтожение звезды под действием чудовищной гравитации приводит к возникновению вспышек не только в в рентгеновском и оптическом диапазонах, но и в радиообласти. Исходя из этого, ученые предположили, что в окрестностях черной дыры присутствует нечто, что поглощает рентген и ультрафиолет и переизлучает их в виде радиоволн.

Кольцо или сфера из пыли может находиться на удалении в несколько триллионов километров от черной дыры. Микрочастицы поглощают рентген и ультрафиолет и затем постепенно излучают их на протяжении нескольких месяцев или даже лет в виде волн инфракрасного излучения.

В ходе изучения снимков черных дыр ван Велзен и его коллеги нашли массу подтверждений своей гипотезы. Обнаружение этого излучения и его высокая сила, в 10 раз превышающая тепловое свечение самой черной дыры, говорит о том, что большинство сверхмассивных черных дыр в центрах галактик окружает довольно толстая и "дырчатая" сфера из пыли, внешняя граница которой удалена от сингулярности на 0,3 световых года.

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