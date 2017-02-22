В России появились войска информационных операций

В России объявили о создании войск информационных операций. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые войска гораздо "эффективнее и сильнее, чем управление, которые называлось контрпропагандой".

Министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

К слову, ничего нового и удивительного в такого рода войсках нет. В США давно уже работает Global Engagement Center, а теперь создан также "центр противодействия российской пропаганде" по проекту сенаторов Роба Портмана и Криса Мерфи. В Европе работает EastStratCom Task Force - спецотдел при внешнеполитической службе ЕС по "контрпропаганде".

Американцы также запустили SMISC, которая создана "для пропаганды действий США и отражения контрпропаганды иностранными государствами". Она работает в Facebook, Twitter, на YouTube и в, цитируем "соцсетях, популярных в странах-целях".

Стоит отметить, что одним из инструментов "информационных войн" сейчас стали фейковые новости о России в зарубежных СМИ. Бороться с этим решили в МИДе. На сайте ведомства заработал раздел, в котором собраны примеры публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, отметила Захарова на брифинге в Москве. С первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее", — добавила Захарова. Главная задача — показать основные тренды публикаций фейковых новостей о нашей стране. Кроме того, важно сделать все возможное для того чтобы остановить их тиражирование.

Также, выступая в Госдуме сегодня, Сергей Шойгу рассказал о скором прекращении войны в Сирии. Серьезный удар по террористам нанесли сирийские военные.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", — сказал Шойгу в Госдуме в среду.

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