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Источник Правда.Ру

Полиция назвала число участников марша памяти Немцова в Москве

Политика

В российской столице в эти минуты проходит марш памяти Бориса Немцова. По данным столичного ГУ МВД по Москве, в акции принимают участие около пяти тысяч человек.

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Марш памяти Немцова в Москве. Фото: twitter.com/MobCounter2015

Как сообщили в пресс-службе столичного управления полиции, порядок во время акции обеспечивают полицейские и военнослужащие Росгвардии.

Напомним, организаторы марша подавали заявку на участие 30 тысяч человек. К слову, лидер "Парнаса" Михаил Касьянов сообщил, что по его мнению в марше как раз и участвует столько человек, сколько обозначили в заявке организаторы.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", участники памятной акции пришли в том числе с флагами партий и движений — "Парнаса", "Солидарности", "Яблока", "Открытой России" Михаила Ходорковского и других. В ходе шествия они скандировали лозунги против президента России и в поддержку Украины. Один из участников шествия начал кричать, что "Навальный наш президент".

Маршрут шествия проходит по бульварам в центре Москвы. Предполагается, что акция завершится в 16.00 по московскому времени, после чего все желающие смогут пройти к месту убийства Бориса Немцова.Акции памяти Бориса Немцова проходят и в других российских городах. В частности, шествие и митинг состоялись в Санкт-Петербурге — здесь организаторы заявили три тысячи участников.

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