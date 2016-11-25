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Источник Правда.Ру

Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость

Политика

В США опубликовали черный список российский пропаганды. Правда. Ру оказалась единственным ресурсом в доменной зоне RU, которая включена в перечень, источники из которого не рекомендуется читать американцам. Кроме этого, в список оказались включены RT и англоязычный проект "Правды.Ру" pravdareport. com. 

Владимир Соловьев: Черный список российских СМИ — абсолютная г

Эксперты уже в шутку "поблагодарили" американцев за перечень изданий, которые имеет смысл читать.

Кстати, предложен и аналогичный список "хороших" ресурсов. В нем фигурирует NRP, известный тем, что, скорее всего, попадёт под сокращение в рамках новой политики президента Трампа.

Напомним, Правда. Ру не в первый раз отмечена, как ресурс "остро нежелательный". Не так давно команда администраторов Facebook заблокировала страницу нашего издания, у которой был вполне официальный статус, присвоенный самой соцсетью. Но Facebook просто уничтожил страницу "Правды.Ру" без лишний объяснений. Уверен в "нежелательности" контента и Google. Там сообщили, что наше издание "нарушает Контент" поисковой системы и прочие правила.

Телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев высказал свое мнение о таких "опасных списках".

— Как оцениваете составление подобных "черных" и "белых" списков прессы, и почему мы оказались вдвойне опасными?

— Это глупость какая-то абсолютная. Это надо знать базовые принципы те же США. Очень странно, имеется в виду, отношение к свободе прессы, очень странно, что эта истерия идет. Как-то это не похоже на них. А почему они так относятся? Значит эффективное распространение иной точки зрения. Когда, казалось бы, еще не так давно, великий француз писал, я могу не согласиться с вашим мнением, но я готов отдать жизнь за Ваше право высказывать его. Все будет хорошо.

— Не является ли это признанием заслуг?

— Это несколько странно. Заслуги перед кем и перед чем? В конечном итоге все, что мы делаем, для читателя, для зрителя, для слушателя. Поэтому надо иметь возможность с ним общаться. Хотелось бы без эксцессов. То есть без списков, а просто осуществлять свою деятельность. Так что назвать это заслугами — это все печальный слепок отголосков прошлого. Теперь у них тоталитарное мышление.

Напомним, что несколько дней назад в резолюции о российской пропаганде Европарламент назвал российские СМИ главной угрозой

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