Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН

На сегодняшнем заседании Совета безопасности, которое началось с минуты молчания в память о Виталии Чуркине, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обрушилась с резкой критикой в адрес России.

Фото: AP

Поводом для недовольства американской стороны стал указ российского президента Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР. По мнению Хейли, такое решение — это является прямым вызовом "попыткам принести мир на восток Украины".

При этом американский постпред отметила, что Москва и Вашингтон могут улучшить отношения. "В конце концов, мы противостоим многим общим угрозам. Но более глубокое сотрудничество с Россией не может быть достигнуто за счет безопасности наших европейских друзей и союзников", — сказала Хейли.

Как сообщала "Правда.Ру", президент России подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Подписание этого важнейшего документа стало главной новостью вечера 18 февраля.

Эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов рассказал "Правде.Ру", чем продиктовано подобное решение.

Оно направлено прежде всего на облегчение жизни граждан, приезжающих на территорию ЛНР и ДНР из России — и наоборот. За последние несколько лет Украина своей блокадой добилась того, что жители ДНР и ЛНР практически не могут получить ни одного документа от украинских структур — от паспортов до любых других документов (свидетельства о браке, рождении и т. д.).

Поэтому данный указ — это совершенно вынужденная мера, продиктованная той ситуацией, которая сейчас складывается на Донбассе.

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