Новое "безопасное назначение" от Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера своим помощником по национальной безопасности. Его представили со всеми почестями в частном клубе Mar-a-Lago. По словам Трампа, Макмастера — человек с огромным талантом и огромным опытом, пользующийся большим уважением у всех в вооруженных силах.

Фото: АР

Отставной генерал Кит Келлог в свою очередь возглавит аппарат сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Макмастер ранее возглавлял центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США.

В послужном списке Макмастера служба группе американских войск в Германии, участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке (награжден "Серебряной звездой"), на Ближнем Востоке, Афганистане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пезидент США Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп "занимает невероятно жесткую позицию по России"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма. В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, ради решения таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны "Исламского государства" (запрещено в России — Ред.) и терроризм", — сказал Спайсер.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!