В декабре москвичей ждет два звездопада

В этом декабре москвичи и гости города смогут наблюдать два звездопада. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Речь идёт о метеорных потоках Геминиды и Урсиды, пик которых придётся на 14 и 22 декабря.

Как сообщают в Московском планетарии, Геминиды — метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Ожидаемое количество метеоров в час составит до 120. Кстати, метеорный поток Геминиды считается одним из самых ярких.

Звездопад Урсиды наблюдается в созвездии Малой Медведицы, однако заметить его смогут самые терпеливые наблюдатели — количество метеоров в час составит всего 10 штук.

Кроме того, ещё одним событием декабря станет начало астрономической зимы, которое приходится на день зимнего солнцестояния, 21 декабря в 13:45 мск.

"Каждый последующий день будет дарить нам немного больше света, и к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на восемь минут", — рассказали в планетарии.

Кстати, самый яркий звездопад этого года был в ноябре. Это был метеорный поток Леониды, пик которого пришёлся на ночь с 17 на 18 ноября. В 2016 году ожидалось до 20 метеоров в час в зените, однако полюбоваться осенним звездопадом помешала полная луна.

Еще один звездопад, который называют самым зрелищным небесным представлением, это поток Персеиды. В прошлом году его можно было наблюдать в середине августа. 13 числа Земля приблизилась к шлейфу частиц, оставленному кометой Свифта-Таттла. Первое описание этого необыкновенного зрелища относится к 36 году до нашей эры.

Расстояние между нашей планетой и кометой составило менее 80 000 км. Частицы кометы размерами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, двигаясь со скоростью до 60 км/с, столкнулись с атмосферой Земли и сгорели, а люди на Земле могли наблюдать "падающие звезды" и загадывать желания.

Интересно, что с "родственниками" комет — метеоритами — связано появление на Земле драгоценных металлов. По словам английских и швейцарских ученых, 200 миллионов лет спустя после своего формирования Земля подверглась сильной метеоритной бомбардировке. При этом вместе с астероидным веществом на нашу планету попали такие благородные металлы, как золото, серебро и платина.

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