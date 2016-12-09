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Источник Правда.Ру

В 40 московских школах будут преподавать "Православную культуру"

Религия

Более 40 московских школ решили преподавать предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) в форме учебных курсов "Истоки" и "Православная культура", на которые ранее пожаловались родители школы №2065. В этих образовательных учреждения идеи поддержали и педагоги, и родители.

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К пособиям претензий тоже нет. Они одобрены Минобрнауки.

Кстати, по образовательным стандартам область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" является обязательной.

"Эта предметная область относится к сфере культурологии и истории родного народа, не требует обязательного изучения культуры одной из религиозных конфессий, а предоставляет детям возможность: осознать духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов России, изучить историческую роль гражданского общества в становлении российской государственности", — цитирует ТАСС пресс-службу департамента образования Москвы.

Жалобу подали ранее подали родители учеников столичной школы N2065. Как стало известно "Ъ", они обратились в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии департаментом образования". Московские родители считают предмет "Истоки", который изучается в 62 регионах страны, "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику". Авторы обращения подчеркивают, что курс с конфессиональным уклоном является "обязательным для всех учеников", среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики. Столичные чиновники настаивают, что предмет является светским и факультативным.

Ранее Правда.Ру сообщала, что в российских школах может появиться предмет "Православная культура", рассчитанный на весь период обучения -с 1-го по 11-й классы. Курс разбит на три блока — для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. Первый блок займет минимум 102 учебных часа. В первом классе разрешено изучать "Православную культуру" во внеурочное время, а вот дальше предмет предлагается ввести в расписание.

После этого в Минобрнауки опровергли введение такого предмета. Глава ведомства заявила, что он был предложен только как факультатив и преподавался бы с разрешения родителей и самой школы. Ольга Васильева, комментируя введение этого курса, также отметила, что для дальнейшего продвижения программы курса необходимо было собрать экспертов, а заочное голосование провести в этом случае было бы невозможно. Таким образом, появившаяся в СМИ информация об уроках православной культуры, рассчитанных на всё время обучения с 1 по 11 классы, является неточной

Напомним, предложение ввести в общеобразовательных школах страны факультативное изучение нового предмета — "Православная культура" появилось еще в 2002 году. Многие эксперты уверены, что "изучение российской культуры не может быть без изучения православной культуры", а ее "изучение… в светской школе будет способствовать защите и развитию национальных культур и особенностей России как многонационального государства".

Позже предложение поддержала новый министр образования Ольга Васильева.

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