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Источник Правда.Ру

Россияне не смогут потратить более 300 тыс. рублей наличными

Экспертное мнение

Россиянам собираются запретить оплату крупных покупок наличными. Обсуждение законопроекта перенесено на 2018 год. Как сообщил "Известиям" федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства, соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не ранее 2019 года.

Россияне не смогут потратить более 300 тысяч рублей?
Фото: Fotodom.ru/DP

Прокомментировать данную инициативу Pravda.Ru попросила ведущего эксперта управляющей компании БКС Антона Шабанова.

— Какие подводные камни есть у такого решения, плюсы и минусы?

— Эти инициативы уже очень давно обсуждаются, а в той или иной мере подобные ограничения на некоторые покупки уже введены. Разумеется, из несравненных плюсов: прежде всего, государству будет проще контролировать денежные потоки. Их проще отследить, если платеж прошел по банковским, электронным каналам. Можно увидеть, откуда эти деньги пришли, их историю, не имеют ли они какого-то темного прошлого, не связаны ли они с терроризмом и т. д. У некоторых людей могут возникнуть проблемы, многие до сих пор получают зарплату в конвертах. Теперь им придется свои доходы как-то декларировать и платить с них налог в соответствии с нашими действующими законами.

— Рубеж в 300 тысяч не слишком низкий?

— Данный рубеж, конечно, слишком низкий. Учитывая современные экономические реалии в России, имеет смысл оценивать какие-либо денежные потоки, начиная от объема хотя бы в три миллиона рублей, а оптимально — от десяти. Потому что меньшие суммы можно просто-напросто тратить фактически в обход закона.

Напомним, Министерство труда рассматривает введение налога для трудоспособных лиц, которые официально нигде не работают. Как сообщил замминистра труда Андрей Пудов, такая мера в первую очередь преследует цель легализации рынка труда. По его словам, для реализации этой цели в последнее время принимается ряд мер. В результате, в 2015 году было заключено порядка двух миллионов трудовых договоров, а в 2016 — еще около 400 тысяч. Таким образом, рассматриваемый налог скорее приведет к упорядочиванию на рынке труда, нежели ударит по физическим лицам.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пояснил, что доля наличных платежей в России в два раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза выше, чем в развивающихся странах. По его мнению, это способствует развитию теневого сектора экономики, поскольку у участников рынка есть возможность недоплачивать налоги.

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Темы деньги Антон Шабанов безналичный расчет
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