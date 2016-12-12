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Источник Правда.Ру

Эксперт: Перепалки Китая с США — лишь легенда прикрытия

Экспертное мнение

Китайские СМИ предупредили избранного президента США Дональда Трампа, что, если Белый дом будет поддерживать Тайвань и поставлять туда оружие, Пекин может также оказывать подобное содействие государствам, враждебным Вашингтону.

Эксперт: Перепалки Китая с США лишь легенда прикрытия
Фото: АР

По этому поводу Pravda.Ru поговорила с заместителем директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия, секретарем Союза военных китаеведов России Андреем Девятовым.

— О каких странах идет речь? Может ли это выйти за рамки экономических войн?

— Китай со времен древнего стратега Сунь Цзы, жившего в VI веке до нашей эры, исповедует следующую линию своей внешнеполитической деятельности: война — это бесконечный путь хитрости. Поэтому, все то, что рассказывается в СМИ, никакого отношения к тому, что находится в замысле у китайских руководителей, не имеет. Это все легенда прикрытия.

— А что имеется в замысле?

— В замысле — китайско-американский сговор. И основным содержанием этого секретного соглашения является то, что до 2020 года войны между Китаем и США не будет, эта договоренность рассчитана на 40 лет. Основная линия — не обращать внимания на муссирование СМИ различных тем, а твердо держаться линии о новом типе отношений между США и Китаем — отношений сверхдержав.

— А вопрос по Тайваню тоже декорации?

— Вопрос по Тайваню давным-давно решен. Тайвань к 2019 году вернется в лоно Родины, это вопрос решенный.

— То есть, Китай и США обо всем договорились?

— Да, это сделали еще Дэн Сяопин с Картером в январе 1979 года. И этот договор заканчивается в 2019 году возвращением Тайваня на Родину. Что будет делать Россия, я не знаю.

— Не потеряет ли она на развороте к Китаю?

— Есть только разговоры про разворот к Китаю, а дел про разворот — нет. Где разворот к Китаю, пальцем покажите.

Напомним, в начале декабря состоялся разговор Дональда Трампа с президентом Тайваня. Это был первый разговор лидера США с главой Тайваня с 1979 года, когда Джимми Картер официально признал Тайвань частью единого Китая.

В КНР на это сообщение отреагировали дипломатическим протестом и предположением, что новый глава Белого дома изменит американскую политику в отношении Пекина. Однако официальных заявлений по высказыванию Трампа от китайского внешнеполитического ведомства не поступало.

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