Африканскому транзиту через Белоруссию перекрыли дорогу

Выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о том, что ведомством закрыт транзит через Белоруссию из 24 стран Африки.

Фото: AP

"Мы через Белоруссию закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Белоруссию", — сказал он, добавив, что такие действия "искажают" российский рынок.

По его словам, через территорию Белоруссии под видом продукции из стран Африки проходила продукция, попавшая под российское эмбарго. По этому поводу Россельхознадзор уже неоднократно выражал претензии к Белоруссии. Эти нарушения стали причиной того, что Россия поэтапно устанавливала ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.

Как сообщала "Правда.Ру", по просьбе Минска продукция белорусских производителей будет отслеживаться Россельхознадзором от самой границы до мест реализации.

Отслеживание продукции позволит избежать претензий белорусской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий". В специальном разделе "Аргуса" организован учет подконтрольных Госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии. Местные надзорные ведомства проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.

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