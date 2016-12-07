Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперт: В России грядет начало новой экономической истории

Экономика

Владимир Путин заявил, что через четыре года экономика России должна стать сильнейшей в мире. Президент поручил правительству утвердить план действий для обеспечения темпов роста экономики страны, превышающих мировые показатели.

356415.jpeg

Он должен включать в себя меры по улучшению делового климата в стране, наращиванию объема несырьевого экспорта, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности господдержки отраслей экономики.

Возможно ли выполнить задачу, поставленную президентом, и что для этого нужно, Правде.Ру рассказал руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР, экономист Никита Масленников.

— На самом деле, речь идет о перезагрузке всей системы государственного регулирования и стимулирования экономики. Потому что для того чтобы нам выйти на темпы выше общемировых, нужно выходить на другую модель развития, проводя серьезнейшие структурные изменения.

Самый яркий критерий — это отказ от ориентации на экспорт жидких углеводородов как на главную движущую силу экономического развития и переход к стимулированию, в первую очередь, частных инвестиций. Экономическая структура это ведь не столько и не только предприятия, отрасли, сектора и т. д., хотя это тоже важно.

Но это уже некоторые производные параметры. Это некие результаты тех действий, которые были предприняты. Вообще, экономическая структура — это система институтов и их регулятивных правил. Собственно, об этом и должен быть тот самый план, который не позднее следующего года должен быть представлен.

Каким он будет? Окончательную версию сейчас сказать трудно, но это целый комплекс мер, который может быть распределен таким образом…

Во-первых, то, что у нас уже делается — повышение эффективности финансовой. Это продолжение не только консолидации банковской отрасли и не только, допустим, переходы к многоуровневой модели с особыми принципами регулирования региональных банков, но это еще и совершенно другие форматы функционирования этих рынков: страхового, пенсионного, долгового и т. д. Это первое.

Второе, то, что мы не сможем добиться смягчения денежно-кредитной политики, то есть снижения ставки без ущерба, без нагнетания инфляционных рисков, если мы не будем проводить достаточно жесткую расходную политику.

Но просто срезать расходы — это не лучший путь решения вопроса, все-таки генеральное направление — повышение их эффективности. Можно тратить меньше, но гораздо результативней и эффективней. И здесь очень много резервов еще не использованных и незадействованных. Это перераспределение расходов в пользу человеческого капитала, образования, здравоохранения, инфраструктурных проектов, науки, культуры, развития спорта и прочего, что действительно непосредственно касается человека и среды его обитания.

Это и повышение адресности. Сегодня у нас, несмотря на то, что это 50% всех расходов бюджета, эффективность остается достаточно низкой. Свидетельство тому — рост числа наших сограждан, живущих около прожиточного минимума или даже ниже. Поэтому здесь тоже есть определенный вызов, и, естественно, президент вправе требовать решения этих проблем. Также и повышение эффективности оборонных расходов, и госзаказов в целом.

Наконец, президент совершенно справедливо отметил, что нам не надо закрываться от конкуренции. Наоборот, широкое участие в международной конкуренции закалит и оздоровит нашу экономику, это, стало быть, все, что необходимо для повышения уровня конкуренции в наших внутренних, родных пенатах. А здесь проблем очень много.

Это и избыточная роль госсектора, до 70% ВВП по некоторым оценкам. Опять-таки, эффективность госкомпаний, госкорпораций, компаний с госучастием. Это крайне низкая по мировым современным меркам доля малого и среднего бизнеса, они и есть движущая сила развития рыночного хозяйства, в первую очередь. Это и необходимость упорядоченной деятельности наших инфраструктурных монополий с тем, чтобы можно было переходить к долгосрочному планированию тарифов на услуги.

Скажем, сегодня мы раз в год утверждаем в бюджете и, при этом, еще и корректируем постоянно, а для бизнеса, для его уверенности, и для мотивации на эти самые рынки необходимы такие тарифы, установленные на 3, лучше на 5 лет. Такие все вещи носят структурный характер, потому что, они позволяют снять структурные ограничения нашему экономическому росту.

Одновременно сюда же надо добавить и стимулирование несырьевого экспорта, стимулирование неэнергетического экспорта, естественно, оборотной стороной медали такого стимулирования является импортозамещение. Потому что логично все-таки предполагать, что, если компании прорвались на внешние рынки и заняли место на внешней стороне, то же самое в состоянии сделать и на внутреннем рынке. Поэтому это, в известном смысле, перемена знака, более глубокая, точная, реалистичная в программах стимулирования импортозамещения нашей промышленности.

И, конечно же, это рынок труда. Надо серьезнейшим образом заботиться над тем, как не потерять опыт нашего взрослого поколения, может быть, создавать специальные режимы для занятости, стимулирующие. Потому что это вклад в ВВП. В то же время, чтобы это было не затруднительно для людей с точки зрения здоровья. Для этого нужно, естественно, разработать мощные программы повышения компьютерной грамотности, потому что люди пожилого возраста, если они захотят продолжать свою деятельность в уже новой экономической реальности, должны быть к этому готовы.

Это должна быть система квотирования рабочих мест для тех, кто собирается продолжать трудовую активность. И после этих вопросов можно говорить и о повышении пенсионного возраста и т. д., что тоже в повестке дня этого плана действий должно быть, потому что к этому и сводится перезагрузка пенсионной системы. Которую, конечно, нужно проводить, потому что, иначе просто весь наш бюджет рано или поздно запустим в бюджет пенсионных фондов России. А здесь, помимо пенсионного возраста, огромное количество проблем. И то, что должно прийти на смену накопительной пенсии в нынешней ее редакции, потому что иначе мы тогда потеряем огромные массивы для денег экономики, необходимых для проектов, решение должно быть найдено.

У нас должна быть развита система корпоративных пенсий. На сегодняшний день только, пожалуй, РЖД и Газпром, еще, может быть, отдельные металлургические компании могут похвастаться тем, что у них такие корпоративные системы пенсионного обеспечения для своих сотрудников существует. Опять-таки, мы отстает от общемировой практики, когда в крупные и средние компании имеют свои пенсионные фонды для своих сотрудников.

Поэтому здесь с какой ниточки не начни разматывать этот клубок, выходим на целый комплекс таких вот действий, которые иногда экономисты на своем жаргоне называют структурными реформами. На самом деле, речь идет о новых стабильных правилах в долгосрочный период. Это же и налоговая система. По крайней мере, на 6-7 лет, начиная с 2019 года. Для этого нужно потратить 2017-2018 годы для того, чтобы все спокойно спланировать, может быть, провести, прокатать это на президентских выборах как некую программу главы государства. А дальше уже идти спокойным, но достаточно быстрым шагом, быстро выдыхая, к новой экономической модели РФ.

Естественно, посыл, который президент дал, каким образом контур будет закрашиваться, собственно, сейчас и идет такая большая экспертная работа в рамках команды, и в проектном офисе правительства, и в центре стратегических разработок, в Московском государственном университете, и во многих институтах, Академии наук, без жесткого разделения.

На самом деле, есть проблемы, которые надо решать, поэтому надо внимательно смотреть на позиции, которые существуют, и выбирать из них оптимальную, вместо абстрактных теоретических игроков. Должны быть критерии эффективности, реализуемости в наших российских условиях, с пониманием ущерба для экономического положения наших граждан.

Собственно, я думаю, что к этому мы все равно выйдем через полгода, а дальше уже широкое обсуждение такого рода мер с тем, чтобы люди были готовы к тому, в какой реальности им придется жить, по-взрослому. И, в известном смысле, это некое начало новой экономической истории.

Первый намек об этом сделал президент в своем послании. Дальше все зависит, в том числе, и от тех, кто сегодня озабочен судьбой российской экономики. Это не только профессиональные экономисты, это и наши политики, сенаторы, Государственная дума, это и губернаторский корпус, и местное самоуправление. В общем, должна быть серьезная работа по поводу того, что же мы намерены делать.

На мой взгляд важно, в послании мне показалось, может, не слишком явно, прозрачно, что: "Ребята все, мы уже уперлись, дальше отступать нам некуда. В следующий год мы обязаны начать движение по этому маршруту, поэтому давайте, взвешивайте свои возможности, силы, умения, кто готов к этому — милости прошу, кто нет, тогда занимайтесь другого рода деятельностью."

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Экономика России: на грани успеха или на краю пропасти?
Темы Россия экономика Владимир Путин Никита Масленников
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Европарламент наградил российских журналистов
Мировая кооперация
Азербайджан: от нефти к диверсификации экономики
Южная Азия
Китай рассердился. России это выгодно
Читательский топ
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории

Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов.

Британский профессор назвал ошибкой подсчет калорий, подсчитывать надо не калории
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Культура
"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым
Мир
Профессор из Австрии: ЕС потерял из-за санкций сотни миллиардов евро
Путешествия
Петербург официально назван туристической столицей мира
Любовь Степушова (Люлько) Китай рассердился. России это выгодно Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский Юрий Носовский Киев отказался модернизировать пустоту Юрий Носовский
Комментарии
григорий николаев Украина и Литва ответят за хамство первыми
Юрий Котов В "Останкино" ответили на обвинения в отуплении населения
Spassky Kochan Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Spassky Kochan Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
bugbu mijio Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Игорь Сандомирский В паспортах россиян хотят ставить отметки о голосовании
анатолий карась В паспортах россиян хотят ставить отметки о голосовании
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Ректор МГУ назвал ошибкой переход на бакалавриат и магистратуру
Аришенька Гордиенко (Карпухина) Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
V H Ректор МГУ назвал ошибкой переход на бакалавриат и магистратуру
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?