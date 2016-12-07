Эксперт: В России грядет начало новой экономической истории

Владимир Путин заявил, что через четыре года экономика России должна стать сильнейшей в мире. Президент поручил правительству утвердить план действий для обеспечения темпов роста экономики страны, превышающих мировые показатели.

Он должен включать в себя меры по улучшению делового климата в стране, наращиванию объема несырьевого экспорта, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности господдержки отраслей экономики.

Возможно ли выполнить задачу, поставленную президентом, и что для этого нужно, Правде.Ру рассказал руководитель направления "Финансы и экономика" ИНСОР, экономист Никита Масленников.

— На самом деле, речь идет о перезагрузке всей системы государственного регулирования и стимулирования экономики. Потому что для того чтобы нам выйти на темпы выше общемировых, нужно выходить на другую модель развития, проводя серьезнейшие структурные изменения.

Самый яркий критерий — это отказ от ориентации на экспорт жидких углеводородов как на главную движущую силу экономического развития и переход к стимулированию, в первую очередь, частных инвестиций. Экономическая структура это ведь не столько и не только предприятия, отрасли, сектора и т. д., хотя это тоже важно.

Но это уже некоторые производные параметры. Это некие результаты тех действий, которые были предприняты. Вообще, экономическая структура — это система институтов и их регулятивных правил. Собственно, об этом и должен быть тот самый план, который не позднее следующего года должен быть представлен.

Каким он будет? Окончательную версию сейчас сказать трудно, но это целый комплекс мер, который может быть распределен таким образом…

Во-первых, то, что у нас уже делается — повышение эффективности финансовой. Это продолжение не только консолидации банковской отрасли и не только, допустим, переходы к многоуровневой модели с особыми принципами регулирования региональных банков, но это еще и совершенно другие форматы функционирования этих рынков: страхового, пенсионного, долгового и т. д. Это первое.

Второе, то, что мы не сможем добиться смягчения денежно-кредитной политики, то есть снижения ставки без ущерба, без нагнетания инфляционных рисков, если мы не будем проводить достаточно жесткую расходную политику.

Но просто срезать расходы — это не лучший путь решения вопроса, все-таки генеральное направление — повышение их эффективности. Можно тратить меньше, но гораздо результативней и эффективней. И здесь очень много резервов еще не использованных и незадействованных. Это перераспределение расходов в пользу человеческого капитала, образования, здравоохранения, инфраструктурных проектов, науки, культуры, развития спорта и прочего, что действительно непосредственно касается человека и среды его обитания.

Это и повышение адресности. Сегодня у нас, несмотря на то, что это 50% всех расходов бюджета, эффективность остается достаточно низкой. Свидетельство тому — рост числа наших сограждан, живущих около прожиточного минимума или даже ниже. Поэтому здесь тоже есть определенный вызов, и, естественно, президент вправе требовать решения этих проблем. Также и повышение эффективности оборонных расходов, и госзаказов в целом.

Наконец, президент совершенно справедливо отметил, что нам не надо закрываться от конкуренции. Наоборот, широкое участие в международной конкуренции закалит и оздоровит нашу экономику, это, стало быть, все, что необходимо для повышения уровня конкуренции в наших внутренних, родных пенатах. А здесь проблем очень много.

Это и избыточная роль госсектора, до 70% ВВП по некоторым оценкам. Опять-таки, эффективность госкомпаний, госкорпораций, компаний с госучастием. Это крайне низкая по мировым современным меркам доля малого и среднего бизнеса, они и есть движущая сила развития рыночного хозяйства, в первую очередь. Это и необходимость упорядоченной деятельности наших инфраструктурных монополий с тем, чтобы можно было переходить к долгосрочному планированию тарифов на услуги.

Скажем, сегодня мы раз в год утверждаем в бюджете и, при этом, еще и корректируем постоянно, а для бизнеса, для его уверенности, и для мотивации на эти самые рынки необходимы такие тарифы, установленные на 3, лучше на 5 лет. Такие все вещи носят структурный характер, потому что, они позволяют снять структурные ограничения нашему экономическому росту.

Одновременно сюда же надо добавить и стимулирование несырьевого экспорта, стимулирование неэнергетического экспорта, естественно, оборотной стороной медали такого стимулирования является импортозамещение. Потому что логично все-таки предполагать, что, если компании прорвались на внешние рынки и заняли место на внешней стороне, то же самое в состоянии сделать и на внутреннем рынке. Поэтому это, в известном смысле, перемена знака, более глубокая, точная, реалистичная в программах стимулирования импортозамещения нашей промышленности.

И, конечно же, это рынок труда. Надо серьезнейшим образом заботиться над тем, как не потерять опыт нашего взрослого поколения, может быть, создавать специальные режимы для занятости, стимулирующие. Потому что это вклад в ВВП. В то же время, чтобы это было не затруднительно для людей с точки зрения здоровья. Для этого нужно, естественно, разработать мощные программы повышения компьютерной грамотности, потому что люди пожилого возраста, если они захотят продолжать свою деятельность в уже новой экономической реальности, должны быть к этому готовы.

Это должна быть система квотирования рабочих мест для тех, кто собирается продолжать трудовую активность. И после этих вопросов можно говорить и о повышении пенсионного возраста и т. д., что тоже в повестке дня этого плана действий должно быть, потому что к этому и сводится перезагрузка пенсионной системы. Которую, конечно, нужно проводить, потому что, иначе просто весь наш бюджет рано или поздно запустим в бюджет пенсионных фондов России. А здесь, помимо пенсионного возраста, огромное количество проблем. И то, что должно прийти на смену накопительной пенсии в нынешней ее редакции, потому что иначе мы тогда потеряем огромные массивы для денег экономики, необходимых для проектов, решение должно быть найдено.

У нас должна быть развита система корпоративных пенсий. На сегодняшний день только, пожалуй, РЖД и Газпром, еще, может быть, отдельные металлургические компании могут похвастаться тем, что у них такие корпоративные системы пенсионного обеспечения для своих сотрудников существует. Опять-таки, мы отстает от общемировой практики, когда в крупные и средние компании имеют свои пенсионные фонды для своих сотрудников.

Поэтому здесь с какой ниточки не начни разматывать этот клубок, выходим на целый комплекс таких вот действий, которые иногда экономисты на своем жаргоне называют структурными реформами. На самом деле, речь идет о новых стабильных правилах в долгосрочный период. Это же и налоговая система. По крайней мере, на 6-7 лет, начиная с 2019 года. Для этого нужно потратить 2017-2018 годы для того, чтобы все спокойно спланировать, может быть, провести, прокатать это на президентских выборах как некую программу главы государства. А дальше уже идти спокойным, но достаточно быстрым шагом, быстро выдыхая, к новой экономической модели РФ.

Естественно, посыл, который президент дал, каким образом контур будет закрашиваться, собственно, сейчас и идет такая большая экспертная работа в рамках команды, и в проектном офисе правительства, и в центре стратегических разработок, в Московском государственном университете, и во многих институтах, Академии наук, без жесткого разделения.

На самом деле, есть проблемы, которые надо решать, поэтому надо внимательно смотреть на позиции, которые существуют, и выбирать из них оптимальную, вместо абстрактных теоретических игроков. Должны быть критерии эффективности, реализуемости в наших российских условиях, с пониманием ущерба для экономического положения наших граждан.

Собственно, я думаю, что к этому мы все равно выйдем через полгода, а дальше уже широкое обсуждение такого рода мер с тем, чтобы люди были готовы к тому, в какой реальности им придется жить, по-взрослому. И, в известном смысле, это некое начало новой экономической истории.

Первый намек об этом сделал президент в своем послании. Дальше все зависит, в том числе, и от тех, кто сегодня озабочен судьбой российской экономики. Это не только профессиональные экономисты, это и наши политики, сенаторы, Государственная дума, это и губернаторский корпус, и местное самоуправление. В общем, должна быть серьезная работа по поводу того, что же мы намерены делать.

На мой взгляд важно, в послании мне показалось, может, не слишком явно, прозрачно, что: "Ребята все, мы уже уперлись, дальше отступать нам некуда. В следующий год мы обязаны начать движение по этому маршруту, поэтому давайте, взвешивайте свои возможности, силы, умения, кто готов к этому — милости прошу, кто нет, тогда занимайтесь другого рода деятельностью."

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