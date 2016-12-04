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"Евровидение-2017" вместо неспокойного Киева готов принять Крым

Культура

Альтернативой украинской столице для проведения "Евровидения-2017" готов стать Крым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

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Фото: AP

"Мы готовы провести "Евровидение" в российском Крыму. У нас есть все необходимые условия для проведения конкурса, включая вопросы безопасности, и гарантия, что "Евровидение" не будет превращено в политическое шоу", - сказал РИА Новости Бальбек, добавив, что таким образом конкурс сможет выйти на более высокий уровень.

К тому же, на Украине не затихает гражданская война, и это в целом ставит много вопросов по безопасности международного мероприятия, отметил Бальбек. А Россия сможет гарантировать спокойное проведение конкурса в любом своем регионе, считает депутат.

Напомним, вчера, 3 декабря, немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванный источник в оргкомитете "Евровидения-2017", сообщил, что в кулуарах уже ведутся переговоры о возможном переносе мероприятия в  2017 года в Россию.

Решение о поиске нового места для конкурса приняли потому, что Киев до сих пор не предоставил администрации "Евровидения" финансовых гарантий. Как считают эксперты, на это потребуется 25 миллионов евро - такая сумма является неподъемной для украинского бюджета, пишет Bild.

О том, что Украина может лишиться права на проведение "Евровидения", оргкомитет заговорил уже в конце ноября. По словам исполняющего обязанности генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТРК) Украины Александра Харебина, в начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу.

Кстати, даже дата объявления места проведения мероприятия на Украине переносилась несколько раз. Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал эту ситуацию позором. "Перенос объявления города, принимающего "Евровидение-2017"... Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца!!! Стыд и позор", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

В мае этого года министр финансов Украины Александр Данилюк предложил оценить финансовые возможности Украины на проведение "Евровидения-2017". По его мнению, от нецелесообразного проекта стоит отказаться, пока не поздно.

Вопрос, конечно, упирается в бюджет мероприятия. Украина, которая уже стоит на краю банкротства, не может себе позволить такой роскоши, как 50 миллионов долларов, потраченные на организацию конкурса.

Но, как мы помним, в сентябре представители киевских властей заявляли , что "Евровидение-2017" будет проводиться исключительно силами городского бюджета. Затраты подчиненные Кличко оценили в 200 миллионов гривен, это 7,8 млн долларов. И чиновники мэрии уже успели подсчитать, что после проведения музыкального фестиваля в бюджет города поступит 20 миллионов евро. То есть, исключительно выгодный проектик получается, не правда ли? Правда, только на бумаге.

Темы Крым Украина Евровидение-2017
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