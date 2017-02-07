Австралийцу вынесли "издевательский" приговор: смертная казнь и год тюрьмы

Гражданина Австралии, 28-летнего Антонио Багнато, приговорили к смертной казни и… году тюрьмы. Приговор вынес суд Паттайи. Мужчину обвинили в незаконном лишении свободы, убийстве и сокрытии тела, сообщает телеканал ABC Australia.

Фото: Fotodom.ru/DP

Судья заявил на суде о полной доказанности виновности Багнато показаниями свидетелей и анализом ДНК на месте захоронения и на теле убитого. Телеканал сообщает, что родные Багнато, присутствовавшие на суде, назвали приговор "издевательским".

В Таиланде принята система сложения наказаний, а не поглощения более суровым наказанием менее сурового. Таким образом, в судах страны нередко оглашаются приговоры, сочетающие смертную казнь и тюремные сроки, передает РИА Новости.

Ранее Правда.Ру сообщала о другом инциденте с приговоренным к смертной казни. В США мужчину, выжившего после казни, ждет повтор процедуры. Однако сам он утверждает, что стал жертвой ошибки. Ромелл Брума был осужден за изнасилование и убийство 14-летней девочки и приговорен к смертной казни. Как напоминает ABC News, приговор должны были привести в исполнение в 2009 году в Огайо, но сделать ему смертельную инъекцию не удалось, и осужденный выжил.

Два часа специалисты пытались найти подходящую вену для инъекции, но не могли. Был вызван тюремный врач, который не имел опыта участия в казнях, его помощь также не помогла. Сам осужденный потом заявлял, что в его тело втыкали иглу по меньшей мере 18 раз, пока он плакал от боли.

Адвокаты призвали суд отказаться от повторной казни, так как, по их мнению, это может классифицироваться как "вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление". По их мнению, это усилит наказание, что противоречит конституции США. Однако суд постановил привести приговор в действие повторно, так как осужденный фактически не понес наказания.

Ромелл Брум стал вторым приговоренным к высшей мере в США, который выжил во время казни. В 1947 году в Луизиане 18-летний Уилли Фрэнсис должен был быть казнен, но выжил из-за неправильно работающего электрического стула.

А ранее в Америке жителя штата Джорджия Уильяма Сейлли казнили спустя 25 лет после вынесения приговора.

Отметим, 84% всех казней XXI века, о которых стало известно, были совершены в Китае, Иране, США и Вьетнаме. В частности, высокопоставленный представитель законодательной власти Китая признался, что в Поднебесной ежегодно казнят порядка 10 000 человек. В Иране за год к казни приговаривают не менее 108 человек. В США — 65 человек.

Приговоренные к смертной казни в США, в среднем, ожидают исполнения решения в течение 11 лет. Иногда осужденные успевают состариться в камере смертников.

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