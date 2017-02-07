Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Австралийцу вынесли "издевательский" приговор: смертная казнь и год тюрьмы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Гражданина Австралии, 28-летнего Антонио Багнато, приговорили к смертной казни и… году тюрьмы. Приговор вынес суд Паттайи. Мужчину обвинили в незаконном лишении свободы, убийстве и сокрытии тела, сообщает телеканал ABC Australia.

359254.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

Судья заявил на суде о полной доказанности виновности Багнато показаниями свидетелей и анализом ДНК на месте захоронения и на теле убитого. Телеканал сообщает, что родные Багнато, присутствовавшие на суде, назвали приговор "издевательским".

В Таиланде принята система сложения наказаний, а не поглощения более суровым наказанием менее сурового. Таким образом, в судах страны нередко оглашаются приговоры, сочетающие смертную казнь и тюремные сроки, передает РИА Новости.

Ранее Правда.Ру сообщала о другом инциденте с приговоренным к смертной казни. В США мужчину, выжившего после казни, ждет повтор процедуры. Однако сам он утверждает, что стал жертвой ошибки. Ромелл Брума был осужден за изнасилование и убийство 14-летней девочки и приговорен к смертной казни. Как напоминает ABC News, приговор должны были привести в исполнение в 2009 году в Огайо, но сделать ему смертельную инъекцию не удалось, и осужденный выжил.

Два часа специалисты пытались найти подходящую вену для инъекции, но не могли. Был вызван тюремный врач, который не имел опыта участия в казнях, его помощь также не помогла. Сам осужденный потом заявлял, что в его тело втыкали иглу по меньшей мере 18 раз, пока он плакал от боли.

Адвокаты призвали суд отказаться от повторной казни, так как, по их мнению, это может классифицироваться как "вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление". По их мнению, это усилит наказание, что противоречит конституции США. Однако суд постановил привести приговор в действие повторно, так как осужденный фактически не понес наказания.

Ромелл Брум стал вторым приговоренным к высшей мере в США, который выжил во время казни. В 1947 году в Луизиане 18-летний Уилли Фрэнсис должен был быть казнен, но выжил из-за неправильно работающего электрического стула.

А ранее в Америке жителя штата Джорджия Уильяма Сейлли казнили спустя 25 лет после вынесения приговора.

Отметим, 84% всех казней XXI века, о которых стало известно, были совершены в Китае, Иране, США и Вьетнаме. В частности, высокопоставленный представитель законодательной власти Китая признался, что в Поднебесной ежегодно казнят порядка 10 000 человек. В Иране за год к казни приговаривают не менее 108 человек. В США — 65 человек.

Приговоренные к смертной казни в США, в среднем, ожидают исполнения решения в течение 11 лет. Иногда осужденные успевают состариться в камере смертников.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Смертная казнь — в угоду ЕС, в ущерб России
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Неча на мигрантов пенять, коли руки не мыты
Экспертное мнение
Британия грезит о былой колониальной мощи
Россия
"Чудо на Марне": подвиг русских героев
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Общество
В Берлине почтили память жертв авиакатастрофы "Ту-154"
Наука и техника
Марсоходом, спроектированным российским школьником, заинтересовались в США
Юрий Носовский Неча на мигрантов пенять, коли руки не мыты Юрий Носовский Игорь Буккер В Штатах исчезла первая леди Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Человечество ждут "зеленые" войны Вячеслав Шпаковский
Комментарии
vkontakte_400557285 Почему Райкин объявил россиян некрофилами
vkontakte_400557285 Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Elena Krotova(Facebook) Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Lazy Ass Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Lazy Ass Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
vkontakte_246964608 Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Anatolij Marinin Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
vkontakte_390627023 Во Владимире мужчина убил музыканта за слишком громкое исполнение
Наталья Ефимова Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
владимир буканов PwC: К 2050 году российская экономика станет сильнейшей в Европе
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?