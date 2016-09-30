29 сентября Ромодановский райсуд на два месяца арестовал учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева.
Как пишет Столица, педагогу инкриминируется изнасилование 15-летней школьницы и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.
Со своей стороны, Нугаев причастность ни к одному из фактов е признает. Он был задержан днем 24 сентября в лесополосе ромодановского села Алтары. Вместе со школьницей он находился в своем автомобиле «Ниссан-Альмера».
По данным полиции, при появлении оперативников физрук заблокировал двери машины и стал спешно одеваться. Чтобы его задержать, сотрудникам пришлось разбить боковые стекла авто.
Отметим, что первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», которое впоследствии переквалифицировали на «Изнасилование несовершеннолетней».
Потерпевшая сама написала соответствующее заявление, согласно которому педагог и школьница встречались на протяжении года. При этом физрук всячески запугивал жертву, принуждая ее к половому контакту.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РМ, в ходе осмотра места происшествия был найден полимерный пакет с 11,9 граммами спайсов, который подозреваемый сбросил на землю.
Позже при обыске в доме Нугаева была обнаружена и изъята запрещенная литература экстремистского характера. Вопрос об избрании меры пресечения для физрука прошел на закрытом для СМИ судебном заседании.
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