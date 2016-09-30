Физрук на "спайсах" изнасиловал школьницу в машине

29 сентября Ромодановский райсуд на два месяца арестовал учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева.

источник Pravda.Ru

Как пишет Столица, педагогу инкриминируется изнасилование 15-летней школьницы и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Со своей стороны, Нугаев причастность ни к одному из фактов е признает. Он был задержан днем 24 сентября в лесополосе ромодановского села Алтары. Вместе со школьницей он находился в своем автомобиле «Ниссан-Альмера».

По данным полиции, при появлении оперативников физрук заблокировал двери машины и стал спешно одеваться. Чтобы его задержать, сотрудникам пришлось разбить боковые стекла авто.

Отметим, что первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», которое впоследствии переквалифицировали на «Изнасилование несовершеннолетней».

Потерпевшая сама написала соответствующее заявление, согласно которому педагог и школьница встречались на протяжении года. При этом физрук всячески запугивал жертву, принуждая ее к половому контакту.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РМ, в ходе осмотра места происшествия был найден полимерный пакет с 11,9 граммами спайсов, который подозреваемый сбросил на землю.

Позже при обыске в доме Нугаева была обнаружена и изъята запрещенная литература экстремистского характера. Вопрос об избрании меры пресечения для физрука прошел на закрытом для СМИ судебном заседании.

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