Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП

Депутат украинской Радикальной партии Сергей Лященко погиб в аварии под Днепром. О произошедшей трагедии сообщил Днепропетровский областной совет — на странице в "Фейсбуке".

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"Сегодня ночью страшная авария забрала жизнь Сергея Лященко. Эта трагедия коснулась сердца каждого, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким", - гласит текст записи в соцсети.

Известно, что ДТП произошло 24 февраля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он госпитализирован. Ему предстоит пройти специальную экспертизу для выяснения всех причин ДТП.

Сергей Лященко был пассажиром Mazda 6, которая въехала в ограждение. Депутат скончался на месте. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Друг Багдасарян насмерть сбил пешехода. Гонщик Вартан Саркисов пошел по стопам скандальной стритрейсерши. Мало того, что он насмерть сбил мужчину, так еще и попытался скрыться с места происшествия, перед этим протаранив несколько машин.

Возбуждено уголовное дело. Саркисову грозит до пяти лет лишения свободы. По предварительным данным, Саркисов был пьян. Он отделался только переломом руки, его госпитализировали. О судьбе сопровождавшего его пассажира пока не сообщается. Вероятно, он тоже в больнице.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!