Шикарные отели и проститутки: Бельгийские полицейские знают толк в жизни за казенный счет

Сопровождавшие на родину группы репатриированных иностранцев полицейские из Бельгии летали по билетам бизнес-класса и жили в дорогих гостиницах за государственный счет.

Фото: AP

Как сообщила во вторник электронная версия газеты Soir, по данным внутреннего аудита, некоторые сотрудники полиции, возвращаясь домой с задания, останавливались в Дубае или Бангкоке, покупали авиабилеты исключительно в бизнес-класс и жили в номерах повышенной стоимости. В отдельных случаях, пишет издание, полицейские умудрялись за государственный счет делать покупки в зоне беспошлинной торговли TaxFree и даже пользоваться услугами проституток.

Средства для этих командировок выдавались Офисом по делам иностранцев, чьи официальные лица "закрывали на это глаза", отмечает Soir. В МВД Бельгии информацию о неподобающем поведении отдельных полицейских подтвердили, сообщив, что будет проведено служебное расследование.

По данным офиса госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкена, в 2016 году из страны были репатриированы около 11 тысяч иностранцев, просивших убежища в Бельгии. Это на 8% больше, чем в 2015 году.

Как сообщала Правда.Ру, в декабре 2015 года двух сотрудниц полиции Брюсселя заподозрили в том, что во время объявления наивысшего уровня террористической угрозы, когда по всей столице проводились операции по поиску возможных преступников, они устроили оргию с бельгийскими солдатами.

В вопиющем непрофессионализме обвинялись две женщины-полицейские и восемь солдат, которые и устроили секс-вечеринку в полицейском участке округа Гансхорен.

Во время проведения операции солдатам пришлось ночевать в полицейском участке в течение двух недель.Перед уходом они устроили вечеринку, чтобы поблагодарить местную полицию

Напомним, после атаки террористов на Париж 13 ноября спецслужбы всех государств, являющихся потенциальными мишенями ИГ ввели беспрецедентные меры безопасности. В Бельгии тогда прошло сразу несколько операций по поиску террористов, которые могли скрываться в стране, уровень угрозы теракта в стране был повышен до четвертого, наивысшего уровня. Власти страны получили информацию о возможности в Бельгии теракта, подобного событиям в Париже, с участием нескольких вооруженных людей со взрывчаткой.

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