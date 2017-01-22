В Хибинах двое туристов погибли при сходе лавины

Группа из 11 туристов, не зарегистрированная у спасателей, попала под сошедшую лавину в Хибинах, в районе озера Вудъявр Мурманской области. Под снегом оказались три человека.

"Группа состоит из 11 человек на снегоходах. По предварительным данным, под снегом оказались три человека. Остальные члены группы не пострадали. Ведутся поисково-спасательные работы", - сообщили в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Тела двух погибших туристов позднее были обнаружены сотрудниками МЧС по региону. Позже представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ сообщил, что еще одного человека извлекли из-под лавины живым, однако, по данным источника в экстренных службах, он в тяжелом состоянии.

"Найдены тела двух погибших. Поиски продолжаются. Ведется доследственная проверка",- сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ежегодно в Хибинских горах сходят десятки лавин. Прошлой зимой лавина сошла на поселок Кукисвумчорр, погибли трое, в домах были выбиты стекла. Одна из самых крупных трагедий произошла 5 декабря 1935 года, когда со склонов горы Кукисвумчорр одна за другой сошли четыре лавины. Они пересекли железнодорожную колею и разрушили два жилых двухэтажных дома и стену третьего, протащив обломки домов еще несколько метров. Под снежными завалами оказались почти 240 человек. Общее количество погибших тогда составило 89 человек. Именно после этой трагедии в Хибинских горах появился центр лавинной безопасности.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 19 января снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

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Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине. Почти сутки после происшествия спасатели не знали, выжил ли кто-то после схода лавины.

Однако стало известно о том, что под завалами находятся живые люди. Сначала сообщалось о шести спасшихся, потом их число достигло восьми. Людей удалось освободить из-под завалов. К вечеру пятницы вывели уже 10 людей, в том числе четверых детей. Вчера спасатели смогли откопать еще четырех туристов.