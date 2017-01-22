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Источник Правда.Ру

В Хибинах двое туристов погибли при сходе лавины

Происшествия

Группа из 11 туристов, не зарегистрированная у спасателей, попала под сошедшую лавину в Хибинах, в  районе озера Вудъявр Мурманской области. Под снегом оказались три человека.

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"Группа состоит из 11 человек на снегоходах. По предварительным данным, под снегом оказались три человека. Остальные члены группы не пострадали. Ведутся поисково-спасательные работы", - сообщили в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Тела двух погибших туристов позднее были обнаружены сотрудниками МЧС по региону. Позже представитель Северо-Западного регионального центра МЧС РФ сообщил, что еще одного человека извлекли из-под лавины живым, однако, по данным источника в экстренных службах, он в тяжелом состоянии.

"Найдены тела двух погибших. Поиски продолжаются. Ведется доследственная проверка",- сообщила РИА Новости  представитель ведомства.

Ежегодно в Хибинских горах сходят десятки лавин. Прошлой зимой лавина сошла на поселок Кукисвумчорр, погибли трое, в домах были выбиты стекла. Одна из самых крупных трагедий произошла 5 декабря 1935 года, когда со склонов горы Кукисвумчорр одна за другой сошли четыре лавины. Они пересекли железнодорожную колею и разрушили два жилых двухэтажных дома и стену третьего, протащив обломки домов еще несколько метров. Под снежными завалами оказались почти 240 человек. Общее количество погибших тогда составило 89 человек. Именно после этой трагедии в Хибинских горах появился центр лавинной безопасности.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 19 января снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

Смотрите фоторепортаж: Погребенные заживо

Трагедия произошла  в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруцццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине. Почти сутки после происшествия спасатели не знали, выжил ли кто-то после схода лавины.

Однако стало известно о том, что под завалами находятся живые люди. Сначала сообщалось о шести спасшихся, потом их число достигло восьми. Людей удалось освободить из-под завалов. К вечеру пятницы вывели уже 10 людей, в том числе четверых детей. Вчера спасатели смогли откопать еще четырех туристов.

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