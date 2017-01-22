Крушение поезда в Индии: 36 человек погибли

В результате схода с рельс пассажирского поезда на востоке Индии погибло 36 человек, еще 50 получили ранения различной тяжести.

Фото: AP

Как сообщает издание Hindustan Times, в настоящее время спасательная операция близится к завершению. Представители железнодорожных служб продолжают поиски во всех вагонах, чтобы удостовериться, что в них не осталось людей.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Состав следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сегодняшний инцидент - не первая подобная трагедия в Индии. Как сообщала Правда.Ру, в ноябре минувшего года в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна, в результате погибли 149 человек. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек. Недавно в деле по расследованию этого инцидента появились новые данные, и полиция проверяет версию теракта.

Ранее, 4 августа, в результате схода с рельсов двух поездов в Индии погибли 30 человек, более 100 получили ранения, сообщил специалист по связям с общественностью индийской сети железных дорог Пийуш Матур. Как сообщал NDTV, удалось спасти более 300 человек.

Тогда два пассажирских поезда сошли с рельсов в индийском штате Мадхья-Прадеш. По последним данным, десять вагонов поезда Kamayani Express и пять вагонов поезда Janata Express упали в реку Мачак.

Pravda.Ru ранее писала, что в результате крушения пассажирского экспресса "Интер Сити" вблизи города Хосуре на юге Индии в феврале 2015 года 10 человек погибли. Тогда по невыясненным обстоятельствам загорелся локомотив, после чего он и еще восемь вагонов сошли с рельсов. Пострадавшие были направлены в близлежащие больницы в штатах Карнатака и Тамилнаду.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня