В Якутии потерпел крушение Ил-18 с 32 пассажирами на борту

Самолет Ил-18 потерпел крушение в Якутии. Как сообщили в Минобороны, в результате аварийной посадки шестнадцать человек получили тяжелые травмы.

Фото: mil.ru

"По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 в 30 км от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск", — рассказали в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства, на борту самолета находились 32 пассажира и семеро членов экипажа. Шесть человек, получившие наиболее серьёзные травмы при аварийной посадке самолёта уже направлены на операцию. Всего же в Центральной районной больнице посёлка Тикси в Якутии сейчас находится 23 человека.

"Пострадавших госпитализировали, все в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, шесть человек направлены на операции", — сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что после падения самолет развалился на три части. По его словам, причиной падения самолета, по предварительным данным, могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

"Предварительно, в качестве основных версий крушения Ил-18 в Якутии рассматриваются ошибка экипажа, а также сложные погодные условия", — сказал собеседник агентства.

Напомним, самолет Ил-18 потерпел крушение возле населенного пункта Тикси в Якутии. Изначально сообщалось, что выжили только четверо, однако в Минобороны сообщили, что спастись удалось всем пассажирам и членам экипажа. Сейчас в администрации Булунского улуса Якутии проходит заседание по ЧС.

В 2012 году, в Якутии совершил аварийную посадку самолет Л-410. Тогда воздушного судна отказал правый двигатель. Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" выполнял рейс Маган — Усть-Мая. На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа, пишет "Российская газета". По данным Дальневосточного управления на транспорте МВД РФ, из-за неполадок пилот решил вернуться в аэропорт вылета близ Якутска. Как рассказал один из пассажиров этого рейса, двигатель отказал сразу после взлета.

"Мы даже испугаться не успели. Потом нас перевезли в аэропорт Якутска и отправили в Усть-Маю на Ан-24. Взлетать второй раз было страшновато, но долетели благополучно", — рассказал пассажир.

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