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Источник Правда.Ру

Насилие над саратовским фельдшером успели предотвратить полицейские

Происшествия

Коллега девушки-фельдшера, которая едва избежала изнасилования со стороны пьяных жителей Саратова, вызвавших скорую, прокомментировал произошедший инцидент.

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Фото: REX

В разговоре с корреспондентом телеканала "360"  врач Юрий Резник сообщил, что оперативно прибывшие на место сотрудники полиции смогли предотвратить насилие. По его словам, полицейские задержали троих участников инцидента.

«К сожалению, в тот момент нашему сотруднику не было предложено написать заявление в полицию о расследовании данного случая и, насколько я знаю, были задержаны только трое из участников конфликта», - подчеркнул врач.

Он добавил, что в настоящий момент фельдшер находится в шоковом состоянии, и ей тяжело приступить к выполнению своих служебных обязанностей.

Как сообщала "Правда.Ру", инцидент произошел 11 февраля на улице Шелковичной в Саратове. Прибывшая на вызов 27-летняя фельдшер скорой помощи подверглась домогательствам со стороны пятерых нетрезвых мужчин. Ей пришлось запереться в ванной, откуда она смогла сообщить диспетчеру о произошедшем. На место выехала полиция. В это время врач все же попыталась оказать помощь одному из собутыльников, у которого якобы поднялось давление, но попытки изнасиловать девушку повторились, причем и со стороны «больного».

По данным регионального МВД, сегодня всем пятерым были предъявлены обвинения, которые участники "шутки" признали лишь частично. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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