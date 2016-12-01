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Источник Правда.Ру

Крушение "Прогресс МС-04": Причины, хроника, мнения

Происшествия

По  сообщению Роскосмоса, над территорией Тувы потерпел крушение российский космический грузовик "Прогресс МС-04", направлявшийся к МКС.

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Фото: AP

Произошла нештатная ситуация на высоте 190 км над труднодоступной гористой территории Республики Тыва, сообщает Роскосмос. При этом большинство обломков космического грузовика сгорели при вхождение в плотные слои  атмосферы.

"Государственная комиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации",- рассказали в ведомстве.

До 382 секунды полет ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04" проходил в штатном режиме, однако затем прекратился прием телеметрической информации, на расчетной орбите не было зафиксировано функционирование корабля.

По сообщениям очевидцев - жителей села Иштии-Хем (Тува), в небе были видны яркие вспышки. Однако существует и другая версия - обломки корабля могли упасть на территории Республики Алтай.

"Прогресс", на борту которого было 2.5 тонны груза - вода, воздух, продукты питания, медикаменты, одежды, научное оборудование, средства личной гигиены для космонавтов, работающих на Международной космической станции, а также топливо для дозаправки станции и скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", должен был состыковаться с космической станцией через двое суток.

Взрывы ракет-носителей происходят время от времени, причины тому разные. К примеру, в 2014 году после старта американской ракеты-носителя "Антарес" с космическим грузовиком "Cygnus", который также вез груз для МКС, взрыв случился на шестой секунде после старта, что вызвало большой пожар на территории космодрома.

Происходила катастрофа и с Falcon-9, когда нештатно сработали двигатели.

Причиной аварии могло стать засорение трубопровода подачи горючего в двигатель третьей ступени.

Как сообщили ТАСС специалисты в космической отрасли, сейчас обрабатывается телеметрия. Однако, напомнили они, аналогичная авария происходила в 2011 году   с космическим грузовым кораблём «Прогресс М-12М».

"По мнению комиссии, в 2011 году причиной аварийного выключения двигателя послужило также засорение трубопровода подачи горючего. Комиссия тогда назвала дефект случайным",- рассказали источники МИА "Россия Сегодня".

"По имеющимся данным, было зафиксировано разрушение корабля. Возможно, произошёл взрыв. Сейчас данные анализируются",- сообщают другие источники в ракетно-космической отрасли.

Некоторые специалисты предположили, что произошел взрыв двигатель РД-0110, произведенного в Воронеже. Другой возможной причиной аварии называют неисправность системы управления, собранной на Харьковском ГНПП „Коммунар".

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Темы космос Прогресс крушение космический грузовик
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