Появилась информация, что самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 якобы обстреляли в среду над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
По самолету якобы открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации.
Кроме этого, как передает 112.ua, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. Известно, что украинский самолет получил повреждения корпуса, экипаж не пострадал.
Позже пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко также заявил об обстреле украинского транспортного самолета во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, передает РИА "Новости".
То, что украинцы называют своей экономической зоной, на самом деле является морской экономической зоной России, которая отошла к ней вместе с Крымом.
По сообщениям СМИ со стороны Украины уже не раз были случаи откровенного пиратства.
Напомним, что еще в 2015 году власти Крыма сообщали о провокациях Украины в отношении "Черноморнефтегаза". Например, тогда пограничные корабли и флот Украины "пытались вмешаться в работу буровых установок компании, после чего для их защиты был направлен российский сторожевой корабль". Украинские суда, как водится, моментально ушмыгнули в свои территориальные воды, передает Политонлайн.
Тогда сообщалось, что в целях обеспечения экономических и иных законных интересов РФ российский сторожевик осуществляет патрулирование Черного моря.
"У сторожевика достаточно вооружений, чтобы утопить враждебные суда сопоставимого класса, если они начнут пиратскую акцию по захвату буровых установок",- заявил источник в ВМФ России. Он также добавил, что в случае конфликта с "оставшимися на плаву после воссоединения с Крымом кораблями ВСУ, они будут нейтрализованы в течение нескольких минут — и командование флота Украины это понимает".
О том, что "ВМС Украины занимаются провокациями в Черном море и угрожают безопасности экономической деятельности России" также сообщил замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.
"В прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море", — рассказал он подробности инцидента.
А в январе этого года остатки украинского флота обстреляли российскую буровую платформу в Черном море, но их решили "не уничтожать", а выдворили из района бурения.
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