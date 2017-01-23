Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?

Парадоксально, но факт: крепкий рубль, всегда радующий россиян в краткосрочной перспективе, в долгосрочной может негативно сказаться на отечественной экономике.

В противовес хорошо известным в финансовой истории "черным вторникам", 17 января 2017 года можно считать вторником "белым". В этот знаменательный день, по данным Московской биржи, курс доллара упал ниже 60 рублей и впервые за полтора года составил 58,95 рубля за доллар.

По общему мнению, толчком к этим радостным событиям послужили два заявления. Во-первых, представителей Саудовской Аравии о том, что их страна намерена поддержать курс ОПЕК на сокращение нефтедобычи, в результате чего пошли вверх нефтяные котировки. Параллельно с ростом рубля стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent достигла 56,7 доллара за баррель. Во-вторых, заявление вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что сильный доллар вредит конкурентоспособности США.

Однако эйфория россиян от роста национальной валюты была недолгой. Буквально на следующий день первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что при текущих ценах на нефть правительство и Центробанк будут страховать рубль от "чрезмерного укрепления", в частности, путем валютных интервенций ЦБ на рынке. Это необходимо, добавил Шувалов, чтобы "поддержать позитивные тренды в экономике". Сразу после заявления Шувалова, не дожидаясь даже конкретных шагов со стороны ЦБ, рубль на бирже снова подешевел до 60,03 рубля за доллар.

ЦБ РФ считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса — так руководство ЦБ прокомментировало слова первого вице-премьера. В то же время представители регулятора отметили, что "купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля".

Напомним, что дефицит российского бюджета на нынешний год, рассчитанного исходя из нефтяных цен 40 долларов за баррель, составляет 3 процента ВВП. Погашать его планировалось за счет остатка средств Резервного фонда и "распечатывания" Фонда национального благосостояния. При превышении нефтяных котировок по сравнению с базовым сценарием дополнительные нефтегазовые доходы, возможно, будут использованы как раз для пополнения государственных денежно-валютных резервов.

Нынешняя ситуация, как утверждают некоторые, напоминает ту, что сложилась в мае 2015 года. ЦБ тогда тоже решил заняться пополнением "худеющего" Резервного фонда. В результате действий ЦБ рубль, укрепившийся после драматичной зимы до отметки 48,71 за доллар, упал на четверть в течение нескольких месяцев.

Что же случится с рублем на этот раз и какими факторами будут вызваны эти изменения? За прогнозом Pravda. Ru обратилась к доценту РАНХиГС, советнику по макроэкономике гендиректора компании "Открытие брокер" Сергею Хестанову.

"Уже в течение полугода рубль явно переоценен и относительно нынешних цен на нефть, и относительно дефицита федерального бюджета, который сохраняется, — считает Хестанов. — Крепкий рубль неблагоприятен для российских экспортеров, российских производителей, которые конкурируют с импортом, и самое главное, он не выгоден для бюджета. Официально федеральный бюджет наполняется поступлениями от экспорта примерно на 43 процента, а неофициально, — если учитывать те отрасли, которые сами не являются экспортерами, но так или иначе связаны с ними, — то степень зависимости от экспорта будет свыше 60 процентов. Вот чем вызвано беспокойство членов правительства излишним укреплением рубля. А поскольку российский валютный рынок достаточно публичный, то он и отреагировал на эти заявления вполне предсказуемо".

По его словам, для нашей страны такая реакция, возможно, не совсем обычна, а, например, для Японии, тоже ориентированной на экспорт, она является абсолютно традиционной. Уже не первое десятилетие, как только японская йена слишком сильно укрепляется по отношению к доллару США, власти заявляют, что это укрепление неприемлемо для экономики. И вслед за этим обычно йена довольно ощутимо падает.

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению Хестанова, будет зависеть от уже упомянутых факторов — цен на нефть и размера бюджетного дефицита. С одной стороны, нынешние нефтяные котировки значительно превышают заложенные в бюджет консервативные 40 долларов за баррель. С другой стороны, международные резервы ЦБ резко упали в последние несколько месяцев. Это указывает на то, что, возможно, все-таки рубль ослабнет по отношению к доллару США.

На повышение курса доллара сыграет и вероятное пополнение Резервного фонда. "Для долгосрочной стабильности лучше, чтобы рубль сильно не укреплялся, — комментирует ситуацию директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин, к которому Pravda.Ru также обратилась за разъяснениями. — В этом случае за счет роста импорта, за счет ухудшения других балансов риски для экономики резко возрастают. Если же нефтегазовые доходы обеспечат профицит бюджета или хотя бы покроют его дефицит, то минфин через ЦБ также может начать покупать валюту для пополнения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Нынешние заявления властей ограничивают потенциал укрепления рубля, но это отнюдь не означает заоблачного взлета курса доллара до 70-80 рублей".

Укреплению рубля пришел конец, но и обвала не случится, солидарны эксперты. Наиболее вероятный диапазон — 60-65 рублей за доллар, говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа "Альфа-Банка". В декабре минувшего года Национальное рейтинговое агентство опубликовало прогноз, в соответствии с которым рубль в нынешнем году также ждет 10-процентная девальвация.

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