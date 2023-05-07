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Марина Лебедева

Эксперты: бластомикоз у собак вызывается грибком, который встречается в почве

2:59
Зоосфера » Собаки

Бластомикоз — это системное заболевание, поражающее собак. Оно вызывается грибком Blastomyces dermatitidis, который встречается в почве, особенно в местах с повышенной влажностью и разлагающимся органическим материалом. В организме собаки грибок превращается в дрожжи, колонизирующие легкие, кожу и другие органы.

Эксперты: бластомикоз у собак вызывается грибком, который встречается в почве
Фото: https://cat-world.com/

Заражение Blastomyces dermatitidis возникает при вдыхании спор грибка. Первично поражаются лёгкие, вторично поражаются кожа и внутренние органы путём гематогенного диссеминирования из лёгких.

При поражении только кожи (редкие случаи) при своевременном полноценном лечении исход заболевания благоприятный. 

Симптомы бластомикоза у собак

Симптомы бластомикоза зависят от пораженных органов, но первыми признаками обычно являются проблемы с дыханием и поражения кожи. Другие симптомы включают:

  • Кашель.
  • Выделения из носа.
  • Опухшие лимфатические узлы.
  • Лихорадку.
  • Потерю веса.
  • Отсутствие аппетита.
  • Проблемы с глазами.
  • Проблемы с мочеиспусканием.
  • Неврологические признаки.
  • Хромоту/сутулость.

Причины бластомикоза у собак

Бластомикоз возникает у собак при вдыхании спор, находящихся в воздухе, или через кожу при контакте с почвой, зараженной грибком. Спортивные или охотничьи собаки имеют более высокий риск заражения, поскольку они часто проводят время в таких зараженных местах.

Диагностика бластомикоза у собак

Ветеринары диагностируют бластомикоз с помощью физического осмотра, анализов крови и биопсии. Они также учитывают историю болезни собаки, ее путешествия и пребывание в зонах повышенного риска.

Лечение бластомикоза у собак

Лечение бластомикоза у собак включает в себя прием противогрибковых препаратов, которые даются перорально в течение нескольких месяцев. Собакам с тяжелыми симптомами может потребоваться госпитализация и кислородная терапия. Собакам с поражением глаз могут потребоваться препараты местного действия или даже хирургическое вмешательство.

Выздоровление и лечение бластомикоза у собак

Большинство собак с бластомикозом хорошо реагируют на лечение, особенно при ранней диагностике. Профилактика бластомикоза заключается в избегании мест повышенного риска, где может присутствовать грибок.

Бластомикоз — это серьезное заболевание собак, вызываемое грибком Blastomyces dermatitidis, встречающимся в почве. Симптомы различны, но часто встречаются респираторные проблемы и поражения кожи. Понимание сути бластомикоза важно для владельцев собак, чтобы обеспечить раннюю диагностику и лечение.

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рибковые заболевания кожи. Как лечить? Что делать?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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