Бластомикоз — это системное заболевание, поражающее собак. Оно вызывается грибком Blastomyces dermatitidis, который встречается в почве, особенно в местах с повышенной влажностью и разлагающимся органическим материалом. В организме собаки грибок превращается в дрожжи, колонизирующие легкие, кожу и другие органы.
Заражение Blastomyces dermatitidis возникает при вдыхании спор грибка. Первично поражаются лёгкие, вторично поражаются кожа и внутренние органы путём гематогенного диссеминирования из лёгких.
При поражении только кожи (редкие случаи) при своевременном полноценном лечении исход заболевания благоприятный.
Симптомы бластомикоза зависят от пораженных органов, но первыми признаками обычно являются проблемы с дыханием и поражения кожи. Другие симптомы включают:
Бластомикоз возникает у собак при вдыхании спор, находящихся в воздухе, или через кожу при контакте с почвой, зараженной грибком. Спортивные или охотничьи собаки имеют более высокий риск заражения, поскольку они часто проводят время в таких зараженных местах.
Ветеринары диагностируют бластомикоз с помощью физического осмотра, анализов крови и биопсии. Они также учитывают историю болезни собаки, ее путешествия и пребывание в зонах повышенного риска.
Лечение бластомикоза у собак включает в себя прием противогрибковых препаратов, которые даются перорально в течение нескольких месяцев. Собакам с тяжелыми симптомами может потребоваться госпитализация и кислородная терапия. Собакам с поражением глаз могут потребоваться препараты местного действия или даже хирургическое вмешательство.
Большинство собак с бластомикозом хорошо реагируют на лечение, особенно при ранней диагностике. Профилактика бластомикоза заключается в избегании мест повышенного риска, где может присутствовать грибок.
Бластомикоз — это серьезное заболевание собак, вызываемое грибком Blastomyces dermatitidis, встречающимся в почве. Симптомы различны, но часто встречаются респираторные проблемы и поражения кожи. Понимание сути бластомикоза важно для владельцев собак, чтобы обеспечить раннюю диагностику и лечение.
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