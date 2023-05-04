Синусовая брадикардия у кошек: сердцебиение ниже 120 ударов в минуту в состоянии покоя

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Синусовая брадикардия — это медицинское состояние, означающее более медленную, чем обычно, скорость импульсов в синусовом узле, который отвечает за запуск электрических импульсов в сердце, приводящих к его сокращению. Это состояние встречается у кошек реже, чем у собак, и может быть вызвано основным заболеванием, нарушающим работу сердечных вегетативных нервов, которые действуют как система управления сердцем.

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Синусовая брадикардия у кошек определяется как частота сердечных сокращений ниже 120-140 ударов в минуту.

Симптомы синусовой брадикардии у кошек

У вашей кошки может не быть никаких симптомов, если она очень активна или занимается спортом. Однако если сердцебиение ниже 120 ударов в минуту, особенно когда кошка находится в состоянии покоя, это может быть признаком синусовой брадикардии. Другие распространенные симптомы, связанные с этим состоянием, включают:

вялость,

судороги,

непереносимость физических нагрузок,

потерю сознания,

эпизодическую мышечную некоординацию (атаксию)

чрезмерно замедленное дыхание (гиповентиляцию), особенно под наркозом.

Причины синусовой брадикардии у кошек

Синусовая брадикардия у кошек может быть вызвана различными факторами, такими как:

спортивное состояние ( что не редкость у спортивных кошек),

у спортивных кошек), гипотермия,

интубация,

передозировка,

сон

и основные заболевания, такие как респираторные, неврологические и желудочно-кишечные.

Диагностика синусовой брадикардии у кошек

Чтобы диагностировать синусовую брадикардию у кошки, ветеринар проведет тщательный физикальный осмотр, примет во внимание историю возникновения симптомов, общее состояние и уровень активности кошки, а также возможные происшествия, которые могли привести к этому состоянию. Для постановки диагноза также может быть показан первоначальный 24-часовой мониторинг сердца.

Лечение и ведение синусовой брадикардии у кошек

Одним из наиболее сложных аспектов болезни сердца кошек является то, что кошки могут не проявлять никаких симптомов нарушения работы сердечно-сосудистой системы (таких как непереносимость физических нагрузок, кашель, слабость), пока патологический процесс не разовьется до тяжелой декомпенсации. При отсутствии терапии болезни сердца у кошек могут привести к застойной сердечной недостаточности и смерти.

Лечение и терапевтические подходы будут зависеть от основного заболевания, лежащего в основе синусовой брадикардии, частоты желудочковых сокращений и выраженности клинических признаков. Если состояние кошки критическое, ее можно лечить в стационаре, где ей будет назначена внутривенная терапия.

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