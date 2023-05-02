Лечение ушной инфекции у кошек начните с "хорошего уха" и приготовьте вкусняшку

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вашей кошки диагностирована ушная инфекция, вам, возможно, дали лекарства и инструкции по чистке и обработке ушей. Однако проводить лечение может быть нелегко, особенно если кошка не хочет "сотрудничать".

Приучите кошку к лечению ушей

Ушные инфекции могут быть болезненными для кошек, и даже самые ласковые кошки могут реагировать на них царапаньем, укусами или попытками убежать. Чтобы приучить кошку к чистке ушей и приему лекарств, необходимо использовать положительное подкрепление. Отведите кошку в удобное и тихое место, дайте ей специальное лакомство и осторожно прикоснитесь к ее мордочке и ушам. Когда кошка освоится, можно начать закапывать ей в уши несколько капель лекарства перед процедурой.

Начните сначала с "хорошего" уха

Если у вашей кошки ушная инфекция только в одном ухе, сначала очистите здоровое ухо, а затем очистите и обработайте лекарством инфицированное ухо. Поскольку инфекция может распространяться между ушами, необходимо мыть руки и использовать новые принадлежности после каждого уха.

Чистка ушей кошки

Тщательно очищайте ухо кошки перед введением лекарств, если ветеринар не предписал иного. Избегайте использования растворов перекиси водорода и уксуса, так как они могут вызвать еще большее раздражение и дискомфорт. Выполните следующие действия для чистки ушей кошки:

Смочите ватный шарик средством для чистки ушей.

Приложите ватный шарик к основанию уха и откиньте ушную раковину на ватный шарик.

Помассируйте основание уха, а затем дайте кошке встряхнуть головой.

Нанесите лекарство

Подождите 10-15 минут после чистки, прежде чем применять лекарство для ушей.

Аккуратно потяните ухо вверх и выдавите жидкое лекарство в канал, не касаясь ушной раковины насадкой. Тонкий слой мази должен покрыть всю поверхность канала. Помассируйте основание уха еще раз, если кошка позволяет, и дайте ей покачать головой.

Вознаградите кошку

Дайте кошке лакомство или любимую еду после процедуры, чтобы она ассоциировала этот опыт с положительным результатом.

Последующие действия с ветеринаром

Ваш ветеринар даст вам инструкции о том, как часто чистить уши и обрабатывать их лекарствами. Внимательно следуйте этим инструкциям, и если после лечения не наступит улучшения, обратитесь к доктору вновь. При этом не чистите уши вашей кошки перед тем, как отвезти ее в ветклинику. Ветеринару может потребоваться взять образец выделений, чтобы определить причину, почему инфекция сохраняется.

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