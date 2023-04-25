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Марина Лебедева

Тяжёлое дыхание у кошек: проблемы с сердцем, жара, вирусные инфекции и другие причины

3:17
Зоосфера » Кошки

Тяжелое дыхание у кошек: Причины и лечение

Тяжёлое дыхание у кошек: проблемы с сердцем, жара, вирусные инфекции и другие причины

Если у вас есть кошка, вы, возможно, когда-нибудь видели, как она тяжело дышит. Важно знать о причинах такого поведения, потому что одышка у кошек может быть признаком экстренной медицинской ситуации.

Почему кошка тяжело дышит?

В отличие от людей у кошек нет пор по всему телу, чтобы потеть. У них есть крошечные потовые железы на подушечках и между пальцами лап. Этих желез недостаточно для регуляции температуры тела, поэтому кошкам приходится дышать, чтобы выводить тепло из организма путем испарения.

Однако не так уж часто можно увидеть кошку, которая ходит и дышит, как собака. Они созданы для адаптации к внешнему климату и ищут тень и укрытия, чтобы не перегреться на солнце.

Кошки могут задыхаться по разным причинам, включая стресс, проблемы с сердцем и респираторные заболевания. Если вы заметили, что ваша кошка задыхается, важно знать причину, чтобы принять соответствующие меры.

Причины одышки у кошек

Жара

Кошки могут тяжело дышать, чтобы выпустить тепло из своего тела в жаркой среде. Однако не так часто можно увидеть кошку, задыхающуюся от перегрева. Если вы подозреваете, что ваша кошка пыхтит из-за жары, немедленно обратитесь к ветеринару.

Стресс

Кошки также могут задыхаться, когда они испытывают стресс. Это признак того, что вам необходимо вывести кошку из стрессовой ситуации. Например, когда вы путешествуете с кошкой, она может задыхаться от стресса.

Проблемы с сердцем

У кошек могут быть скрытые проблемы с сердцем, даже в молодом возрасте. Кардиомиопатия, которая является структурным заболеванием сердечной мышцы, часто встречается у кошек и может быть генетической у некоторых пород, таких как:

  • мейн-кун,
  • рэгдолл,
  • британская короткошерстная,
  • сфинкс
  • и персидская.

Котята могут родиться с этим заболеванием и проявить симптомы в определенный момент своей жизни. Если у вашей кошки одышка, особенно если это пожилая кошка, поговорите с ветеринаром о возможных проблемах с сердцем.

Респираторные заболевания

У кошек могут развиваться респираторные заболевания, поражающие верхние дыхательные пути, такие как вирусные инфекции, носовые полипы и опухоли. Астма у кошек также может вызывать одышку. Если у вашей кошки одышка вызвана респираторными заболеваниями, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Как лечить одышку у кошки

Лечение одышки у кошки зависит от основной причины. Если кошка задыхается от жары, переместите ее в более прохладное место и дайте ей воды. Если кошка испытывает стресс, выведите ее из стрессовой ситуации и постарайтесь снизить уровень страха или испуга. При проблемах с сердцем ветеринар может порекомендовать лекарства для лечения состояния вашей кошки. Если у вашей кошки есть заболевания дыхательных путей, ветеринар может назначить лекарства для улучшения дыхания и уменьшения воспаления.

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Что делать, если кот тяжело дышит. Диагностика и лечение. Ветеринария в Канаде
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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