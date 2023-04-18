Артрит, страх и ещё четыре причины, по которым ваша собака вдруг начала писать в доме

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда ваша приученная к туалету собака начинает мочиться в доме, это может расстроить и сбить с толку. Однако есть много причин, по которым собака может начать делать лужи.

Беспокойство или страх

У любой собаки, испытывающей чувство тревоги или страха, могут случаться мочеиспускания. Громкие фейерверки или общение с новыми посетителями (будь то животные или люди) могут вызвать у некоторых собак чувство тревоги. Даже устное замечание за "плохое" поведение может вызвать реакцию тревоги или страха. Беспокойство, изменение аппетита или более сильная, чем обычно, одышка могут быть признаками беспокойства у собак.

Артрит

У пожилых собак, испытывающих дискомфорт или боль из-за артрита, могут случаться оказии с мочеиспусканием. Артрит вызывает дегенеративные изменения в суставах, которые могут вызывать боль, когда собаки встают и ходят. Из-за боли в суставах собаке может быть трудно встать достаточно быстро, чтобы сходить в туалет на улицу. Боль в суставах может быть настолько сильной, что собаки мочатся там, где сидят или лежат.

Плохая погода

У молодых, здоровых собак плохая погода является распространенной причиной мочеиспускания в доме. От простого дождя до сильной грозы или снежной бури — этого может быть достаточно, чтобы собаки не хотели ходить в туалет на улицу. Экстремальная жара или холодная погода также могут вызвать у собак нежелание ходить на улицу.

Изменения в доме

Серьезные и незначительные изменения в доме иногда могут быть причиной несчастных случаев, связанных с мочеиспусканием. К крупным изменениям, которые могут привести к несчастным случаям с мочеиспусканием, относятся заведение нового питомца, появление в доме нового ребенка или родственника, завоз новой мебели, перестановка имеющейся мебели, ремонт в доме или переезд в новый дом. К незначительным изменениям относятся приход гостей или изменения в вашем распорядке дня.

Когнитивные проблемы

У пожилых собак с когнитивными или неврологическими заболеваниями могут случаться несчастные случаи. Когнитивное расстройство собак, или "собачья деменция", обычно вызывает у пожилых собак спутанность сознания и беспокойство. Спутанность сознания, вызванная этим расстройством, также может привести к тому, что собаки будут мочиться в неположенных местах. Другие неврологические заболевания у собак могут вызывать проблемы с нервами, контролирующими мочевой пузырь, что приводит к мочеиспусканию.

Недержание

Недержание мочи — распространенная проблема, которая может стать причиной несчастных случаев с мочой как у молодых, так и у пожилых собак. Молодые собаки с недержанием мочи могут впервые заметить его после кастрации (стерилизации). У пожилых собак недержание мочи обычно возникает с возрастом, и не всегда у них в прошлом были проблемы с мочеиспусканием. Рак мочеиспускательного канала чаще встречается у пожилых собак и может привести к недержанию.

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