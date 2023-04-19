Состояние здоровья и рацион кошки — главные факторы, влияющие на количество посещений её лотка

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы заметили, что ваша кошка часто ходит в туалет "по-маленькому" или вам приходится чаще убирать содержимое лотка, возможно, вы задаетесь вопросом, что происходит? Хотя у кошек разные привычки мочеиспускания, важно следить за тем, что является нормальным для вашей кошки и знать, когда изменения в ее мочеиспускании могут быть признаком проблемы.

Факторы, влияющие на количество мочеиспусканий у кошки

Существует несколько факторов, влияющих на количество и частоту мочеиспускания у кошек. К ним относятся уровень гидратации, возраст, размер тела и состояние здоровья. Кошки, питающиеся консервированным кормом, могут мочиться чаще, чем кошки, питающиеся сухим кормом, а котята могут мочиться чаще, чем взрослые кошки.

Пожилые кошки не должны мочиться чаще или в большем объеме, чем взрослые кошки. Отслеживая мочеиспускание вашей кошки, когда она здорова, вы сможете определить базовый уровень, на который можно будет ориентироваться, если вы заметите изменения в ее мочеиспускании.

Как это называется?

Когда мочи становятся больше и/или увеличивается частота мочеиспусканий, это называется полиурией. Для того чтобы диагностировать полиурию у большинства кошек, необходимо зафиксировать, что они выделяют более 50 мл/кг/день. При полиурии объем мочи почти всегда больше, чем раньше.

Факторы, влияющие на количество мочеиспусканий у кошки

Самые главные факторы, влияющие на количество мочеиспусканий у кошки, — это состояние здоровья и рацион питания. Здоровая кошка, питающаяся консервированным кормом, должна выделять большое количество мочи два-три раза в день. Кошки, питающиеся сухим кормом, обычно выделяют несколько меньше мочи, что со временем может привести к проблемам с мочеиспусканием.

Кошки, у которых с возрастом развиваются проблемы со здоровьем, в частности, диабет или заболевания почек, обычно мочу выделяют чаще, чем в молодости. Некоторые лекарства, например, диуретики, также могут увеличить количество выделяемой мочи.

Причины, по которым ваша кошка много мочится

Если вы заметили, что характер мочеиспускания вашей кошки изменился, обратитесь к ветеринару для постановки диагноза. Существует множество причин, по которым кошки меняют свои привычки мочеиспускания. Например, диабет часто встречается у кошек среднего возраста с избыточным весом, питающихся сухим кормом. Кошки с заболеванием почек могут быть разборчивы в еде, терять вес, испытывать приступы рвоты или поноса. Если ваш кот ходит в туалет, но не выделяет мочу или выделяет ее в небольшом количестве, это экстренный случай, требующий немедленной ветеринарной помощи.

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