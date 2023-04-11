Первые семь недель жизни вашего котёнка: этапы развития и советы по уходу

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы недавно стали владельцем домашнего животного, вам, вероятно, не терпится поскорее забрать домой своего нового друга. Но прежде необходимо понять, чего следует ожидать в первые семь недель жизни котенка. Этот период является решающим для физического и умственного развития вашего котенка, и вам необходимо обеспечить ему должный уход и внимание, чтобы он развивался.

Физическое развитие: от рождения до четырёх недель

Когда ваш котенок родится, он будет весить всего несколько десятков граммов. Но он будет быстро расти, удвоив свой вес за первую неделю жизни. Если вы ухаживаете за осиротевшим котенком, вам предстоит несколько напряженных недель. Но если рядом есть мать, позвольте ей позаботиться о тепле, стимуляции работы кишечника, мочевого пузыря и питании котенка.

Некоторые физиологические этапы, которые вы можете наблюдать в течение первых четырех недель жизни котенка

Второй или третий день: небольшой остаток пуповины отпадает от котенка.

небольшой остаток пуповины отпадает от котенка. От пяти до 14 дней : котенок впервые посмотрит на мир размытым взглядом, его глаза будут голубыми (до месячного возраста).

: котенок впервые посмотрит на мир размытым взглядом, его глаза будут голубыми (до месячного возраста). От 6 до 14 дней: уши развернутся, и к концу второй недели котенок сможет стоять и ползать.

уши развернутся, и к концу второй недели котенок сможет стоять и ползать. От трех до четырех недель: начнут прорезаться молочные зубы.

начнут прорезаться молочные зубы. Четыре недели: он начнет ходить в туалет без посторонней помощи, а к семи неделям начнет уверенно пользоваться туалетом.

Психическое развитие: от рождения до семи недель

В первые семь недель психическое развитие котенка не менее важно, чем физическое. Котята рождаются слепыми и глухими, и они полагаются на свою мать и однопометников в плане тепла и общения. Вот чего вы можете ожидать от умственного развития вашего котенка в течение первых семи недель:

От рождения до трех недель: котенок будет спать большую часть времени, его основное внимание будет сосредоточено на кормлении и росте.

котенок будет спать большую часть времени, его основное внимание будет сосредоточено на кормлении и росте. От трех до четырех недель: ваш котенок начнет исследовать окружающую среду и общаться с однопометниками.

ваш котенок начнет исследовать окружающую среду и общаться с однопометниками. Пять-шесть недель : ваш котенок станет более общительным и любопытным.

: ваш котенок станет более общительным и любопытным. Шесть-семь недель: котенок начнет проявлять больше независимости и уверенности.

Изменения в поведении: от четырёх до семи недель

В возрасте от четырех до семи недель ваш котенок начнет проявлять больше индивидуальности и независимости. Он станет более игривым и любопытным, вы увидите, как он набрасывается и исследует окружающее пространство. Вот чего вы можете ожидать от поведения вашего котенка в этот период:

4-6 недель: ваш котенок станет более смелым.

ваш котенок станет более смелым. Шесть недель: котенок становится более общительным, взаимодействует с однопометниками и приобретает необходимые навыки социализации.

котенок становится более общительным, взаимодействует с однопометниками и приобретает необходимые навыки социализации. Семь недель: ваш котенок будет готов к общению с людьми, и в возрасте от восьми до двенадцати недель его можно будет усыновить.

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