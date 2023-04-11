Если вы недавно стали владельцем домашнего животного, вам, вероятно, не терпится поскорее забрать домой своего нового друга. Но прежде необходимо понять, чего следует ожидать в первые семь недель жизни котенка. Этот период является решающим для физического и умственного развития вашего котенка, и вам необходимо обеспечить ему должный уход и внимание, чтобы он развивался.
Когда ваш котенок родится, он будет весить всего несколько десятков граммов. Но он будет быстро расти, удвоив свой вес за первую неделю жизни. Если вы ухаживаете за осиротевшим котенком, вам предстоит несколько напряженных недель. Но если рядом есть мать, позвольте ей позаботиться о тепле, стимуляции работы кишечника, мочевого пузыря и питании котенка.
В первые семь недель психическое развитие котенка не менее важно, чем физическое. Котята рождаются слепыми и глухими, и они полагаются на свою мать и однопометников в плане тепла и общения. Вот чего вы можете ожидать от умственного развития вашего котенка в течение первых семи недель:
В возрасте от четырех до семи недель ваш котенок начнет проявлять больше индивидуальности и независимости. Он станет более игривым и любопытным, вы увидите, как он набрасывается и исследует окружающее пространство. Вот чего вы можете ожидать от поведения вашего котенка в этот период:
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