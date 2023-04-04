Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Собаки дерутся на прогулке: вы должны быть в состоянии вывести своего питомца из-под удара

3:54
Зоосфера » Собаки

Собачьи драки на прогулке могут быть опасными и неприятными событиями как для собак, так и для их владельцев. Предотвратить подобные случаи можно, принимая определенные меры.

Собаки дерутся на прогулке: вы должны быть в состоянии вывести своего питомца из-под удара

Используйте правильное снаряжение

Когда вы выводите собаку на прогулку, важно использовать правильное снаряжение. Ошейники, поводки и шлейки рассчитаны на определенный вес собаки, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящее снаряжение для своей собаки.

Прочный, нерастягивающийся поводок, достаточно толстый для веса вашей собаки, является обязательным условием.

Жгуты часто имеют меньшую вероятность соскальзывания, поэтому сравните ошейники и жгуты, чтобы решить, что из этого больше подходит вашей собаке.

Возьмите собаку, с которой вы сможете справиться

Приобретая собаку, необходимо учитывать уровень вашей физической подготовки. Это особенно актуально, если вы планируете взять двух собак и выгуливать их одновременно. Вы должны быть в состоянии вывести собаку из-под удара и избежать конфликтов. Если вы не можете контролировать свою собаку, это небезопасно ни для вас, ни для окружающих. Поэтому важно завести собаку, с которой вы сможете легко справиться и управлять ею.

Знайте темперамент вашей собаки

Некоторым собакам не место на публике. Собаки, которые все еще дрессируются и учатся общаться, или собаки с агрессивным поведением не должны гулять в общественных местах. Вы должны знать темперамент своей собаки, прежде чем выводить ее в общественное место. На поведение вашей собаки могут влиять различные факторы, включая то, на поводке ли она, и как ведут себя другие собаки рядом с ней.

Социализация и дрессировка

Ключом к воспитанию послушной и общительной собаки является дрессировка, и чем раньше она начнется, тем лучше. Раннее детство — особенно важное время для социализации, поскольку характер более взрослых собак не так легко изменить, хотя положительный опыт общения с другими щенками может быть полезен и для пожилых собак. В идеале собаки учатся у своих братьев и сестер и матери языку тела и правильным способам демонстрации доминирования и подчинения.

Когда собака знает, как общаться, вероятность драки снижается.

Если ваша собака обучена подчиняться вашим командам, доверять вашим указаниям и полагаться на вас в вопросах обучения, вы сможете лучше контролировать любую ситуацию. Научите собаку ждать разрешения на общение с другими собаками или людьми во время прогулок, поощряйте хорошее поведение и закрепляйте команды "Нет!" или "Лежать!" — все это поможет вашей собаке избежать конфликтов.

Следите за языком тела питомца

Когда собака рассержена, она почти всегда подает вам сигналы языком тела. Они подскажут вам, когда вот-вот произойдет драка, и дадут вам время выйти из этой ситуации. Если вы видите жесткий, непоколебимый взгляд, скованные движения тела, хвост, жестко удерживаемый прямо вверх или вниз, или показанные зубы, быстро уходите. Постарайтесь поставить между вашим щенком и другой собакой какое-нибудь препятствие, например, дерево, припаркованный автомобиль или здание. Заблокируйте им обзор.

Знайте, как прекратить драку

Если драка началась, вы можете, по крайней мере, предотвратить ее продолжение и причинение новых травм, зная, что делать и чего не делать. Одно из решений — обливать дерущихся собак водой, поскольку это отвлекает и останавливает их, заставляя терять концентрацию на драке.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Драка собак: как избежать и как разнять? Что делать, если собаки подрались? Как помирить собак?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
ТАСС: к началу апреля Украина получила лишь 19 процентов обещанных танков
Боец из ДНР рассказал о пытках в плену у пьяных СБУшников: пилили ногу и резали пальцы
РВ: ночью нанесён удар дронами по аэродрому "Школьный" в Одессе, откуда ВСУ атаковали Крым
Марков: через пару лет в Киево-Печерской лавре начнут готовить смертников
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем ВСУ на Южно-Донецком направлении
Стратег Липунов о членстве Финляндии в НАТО: нельзя списывать со счетов ядерное оружие
Вице-канцлер Германии Хабек покаялся перед Киевом: "Мне стыдно"
Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Царьград: удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Последние материалы
Марков: через пару лет в Киево-Печерской лавре начнут готовить смертников
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем ВСУ на Южно-Донецком направлении
Стратег Липунов о членстве Финляндии в НАТО: нельзя списывать со счетов ядерное оружие
Hyundai, Kia и ещё три марки возглавили список наиболее аварийных брендов такси
Вице-канцлер Германии Хабек покаялся перед Киевом: "Мне стыдно"
Регулярное кормление собаки кошачьим кормом приводит к серьёзным проблемам с её здоровьем
Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников