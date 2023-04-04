Собаки дерутся на прогулке: вы должны быть в состоянии вывести своего питомца из-под удара

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собачьи драки на прогулке могут быть опасными и неприятными событиями как для собак, так и для их владельцев. Предотвратить подобные случаи можно, принимая определенные меры.

Используйте правильное снаряжение

Когда вы выводите собаку на прогулку, важно использовать правильное снаряжение. Ошейники, поводки и шлейки рассчитаны на определенный вес собаки, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящее снаряжение для своей собаки.

Прочный, нерастягивающийся поводок, достаточно толстый для веса вашей собаки, является обязательным условием.

Жгуты часто имеют меньшую вероятность соскальзывания, поэтому сравните ошейники и жгуты, чтобы решить, что из этого больше подходит вашей собаке.

Возьмите собаку, с которой вы сможете справиться

Приобретая собаку, необходимо учитывать уровень вашей физической подготовки. Это особенно актуально, если вы планируете взять двух собак и выгуливать их одновременно. Вы должны быть в состоянии вывести собаку из-под удара и избежать конфликтов. Если вы не можете контролировать свою собаку, это небезопасно ни для вас, ни для окружающих. Поэтому важно завести собаку, с которой вы сможете легко справиться и управлять ею.

Знайте темперамент вашей собаки

Некоторым собакам не место на публике. Собаки, которые все еще дрессируются и учатся общаться, или собаки с агрессивным поведением не должны гулять в общественных местах. Вы должны знать темперамент своей собаки, прежде чем выводить ее в общественное место. На поведение вашей собаки могут влиять различные факторы, включая то, на поводке ли она, и как ведут себя другие собаки рядом с ней.

Социализация и дрессировка

Ключом к воспитанию послушной и общительной собаки является дрессировка, и чем раньше она начнется, тем лучше. Раннее детство — особенно важное время для социализации, поскольку характер более взрослых собак не так легко изменить, хотя положительный опыт общения с другими щенками может быть полезен и для пожилых собак. В идеале собаки учатся у своих братьев и сестер и матери языку тела и правильным способам демонстрации доминирования и подчинения.

Когда собака знает, как общаться, вероятность драки снижается.

Если ваша собака обучена подчиняться вашим командам, доверять вашим указаниям и полагаться на вас в вопросах обучения, вы сможете лучше контролировать любую ситуацию. Научите собаку ждать разрешения на общение с другими собаками или людьми во время прогулок, поощряйте хорошее поведение и закрепляйте команды "Нет!" или "Лежать!" — все это поможет вашей собаке избежать конфликтов.

Следите за языком тела питомца

Когда собака рассержена, она почти всегда подает вам сигналы языком тела. Они подскажут вам, когда вот-вот произойдет драка, и дадут вам время выйти из этой ситуации. Если вы видите жесткий, непоколебимый взгляд, скованные движения тела, хвост, жестко удерживаемый прямо вверх или вниз, или показанные зубы, быстро уходите. Постарайтесь поставить между вашим щенком и другой собакой какое-нибудь препятствие, например, дерево, припаркованный автомобиль или здание. Заблокируйте им обзор.

Знайте, как прекратить драку

Если драка началась, вы можете, по крайней мере, предотвратить ее продолжение и причинение новых травм, зная, что делать и чего не делать. Одно из решений — обливать дерущихся собак водой, поскольку это отвлекает и останавливает их, заставляя терять концентрацию на драке.

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