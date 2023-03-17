Всё, что нужно знать перед покупкой волнистого попугайчика

11:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Волнистые попугайчики, являются отличным вариантом для начинающих владельцев птиц. Они хорошо адаптируются к различным условиям окружающей среды и не требуют чрезмерного ухода. Более того, их можно легко обучить чему-то с минимальным стрессом, что делает их отличными компаньонами для владельцев домашних животных.

Поскольку попугайчики — птицы социальные, они любят компанию других птиц. Необходимое количество птиц для совместного содержания определяется количеством внимания, времени и ресурсов, которыми располагают владельцы. Попугайчики-одиночки обычно требуют больше внимания со стороны хозяев, чтобы удовлетворить их потребности в социализации, в то время как группы попугайчиков, живущих вместе, имеют меньшую потребность в общении.

Как правило, четыре попугая, живущие вместе, являются приемлемым количеством для большинства владельцев домашних животных. Уровень шума вполне управляем, окружающую среду можно содержать в чистоте, а расходы на их содержание вполне приемлемы.

Рекомендации по уходу за волнистыми попугайчиками

Если вы разводите попугайчиков, важно понимать, как правильно с ними обращаться, чтобы уменьшить стресс и потенциальный вред как для птицы, так и для хозяина. Попугайчики, которых воспитывают люди, обычно лучше переносят общение с ними и могут даже сами подходить к своим хозяевам. Напротив, к выращенным птицами, не привыкшим к общению с человеком, следует подходить с осторожностью, чтобы избежать стресса и травм.

При обращении с птицей, которая не привыкла к контакту с человеком, полезно обернуть ее небольшим полотенцем для рук. Это не только защитит птицу и дрессировщика от возможных ран, но и поможет уменьшить страх птицы перед приближающейся рукой. Когда вы заворачиваете птицу в полотенце, не забудьте аккуратно сложить ее крылья по направлению к телу, чтобы не нанести травму.

Также важно избегать ограничения грудной клетки и живота, так как это может затруднить дыхание птицы, когда ее держат. Кроме того, рекомендуется ограничить количество времени, в течение которого вы держите птицу на руках, чтобы уменьшить стресс.

Рекомендуемый дом для волнистых попугайчиков

Волнистые попугайчики предпочитают спокойную обстановку с минимальным шумом и движением. Однако им нравится наблюдать за повседневной деятельностью членов своей семьи, поэтому гостиная является идеальным местом для их размещения. Для обеспечения их благополучия лучше всего расположить клетку вдали от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Эти очаровательные птицы — прекрасные домашние питомцы для самых разных людей: от детей до взрослых. Поскольку попугаи могут жить в паре, они легко приспосабливаются к различным образам жизни. Однако попугайчики-одиночки требуют большего внимания со стороны хозяев для социализации. Эти птицы также легко путешествуют и не требуют много места, что делает их фантастическим вариантом для начинающих владельцев птиц из-за относительно низкой стоимости ухода.

Очень важно подвергать недавно приобретенных птиц карантину, чтобы предотвратить передачу заболеваний. Кроме того, держите клетку волнистого попугая на возвышении и подальше от столешниц и мебели, чтобы ограничить доступ других домашних животных. Владельцы кошек должны быть особенно осторожны, так как кошки могут прыгнуть и добраться до клетки волнистого попугая. Во избежание случайных травм, попугаи не должны летать или играть рядом с другими домашними животными.

Попугайчики — маленькие и в целом ласковые домашние животные, которые поддаются дрессировке с помощью поощрения кормом и постоянного внимания. Однако, как и большинство домашних птиц, они могут укусить, если почувствуют угрозу. Хотя укус волнистого попугая может причинить боль, она обычно не сильная и ограничивается незначительным раздражением. Эти птицы чаще всего кусаются, если кто-то подходит к ним слишком близко.

Некоторые волнистые попугайчики довольно голосисты и могут имитировать слова, фразы или стрекочущие звуки. Самцы попугаев, в частности, чаще имитируют слова и фразы. Хотя попугаи являются прекрасным дополнением к любому дому, необходимо присматривать за детьми, когда они общаются с этими птицами.

Какую клетку подбирать для попугая

Если вы решили завести волнистого попугая, важно убедиться, что его вольер подходящего размера. Попугайчики — маленькие птицы, и им необходимо достаточное пространство для полетов и упражнений. Хорошее эмпирическое правило — это вольер размером не менее 45x45x45 сантиметров для одного волнистого попугая.

Однако если вы планируете поселить двух попугайчиков вместе, вольер должен быть больше, размером 75x45x45 сантиметров, чтобы вместить обеих птиц. Если у вас более двух волнистых попугайчиков, необходим более просторный вольер размером 80x45x50 сантиметров, чтобы у них было достаточно места для свободного перемещения. Важно отметить, что расстояние между прутьями вольера должно быть не более 12 миллиметров, чтобы ваши попугайчики не могли застрять или сбежать. Это обеспечит их безопасность.

Для поддержания чистой и здоровой среды обитания вашей домашней птицы очень важно выстилать дно ее клетки бумагой, которую нужно регулярно менять. Кроме того, важно внимательно следить за пометом вашей птицы, поскольку он может указывать на признаки заболевания.

К счастью, существует несколько недорогих и легкодоступных вариантов подстилок, которые можно использовать в птичьих клетках. К таким видам подстилок относятся:

Газета.

Бумажные полотенца.

Бумажные пакеты.

Многослойные салфетки.

Рекомендуется воздержаться от использования глянцевых печатных газет, поскольку они содержат токсичные чернила, которые могут причинить вред при попадании в организм. Кроме того, рекомендуется избегать использования гранулированной бумаги или дробленых кукурузных початков в качестве подстилки для домашних животных, поскольку эти продукты могут удерживать влагу, что может способствовать росту грибков в теплых условиях.

Кроме того, такая подстилка может скрывать признаки заболевания, которые можно было бы определить по изменению уровня влажности помета. Этот эффект маскировки может заставить владельцев домашних животных отложить необходимую замену подстилки или даже помешать доставке питомцев для получения медицинской помощи у квалифицированного ветеринара.

Питание

Обеспечение хорошо сбалансированного и богатого питательными веществами гранулированного корма имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья вашего волнистого попугая. Фактически он должен составлять 60-70% ежедневного рациона вашего пернатого друга. Таким образом, вы сможете обеспечить своего волнистого попугая всеми необходимыми питательными веществами.

Не менее важно обеспечить постоянный доступ волнистого попугая к чистой и свежей воде. Обязательно меняйте воду ежедневно и предлагайте фильтрованную водопроводную воду или бутилированную родниковую воду, так как это более предпочтительный вариант. Это не только обеспечит вашего волнистого попугайчика влагой, но и поможет поддержать общее здоровье.

Волнистым попугайчикам нельзя давать:

Авокадо.

Шоколад.

Кофеин.

Алкоголь.

Продукты с высоким содержанием соли, жира и сахара.

Корм и конфеты без сахара (могут содержать ксилит).

Чтобы ваши попугайчики были здоровы и счастливы, необходимо обеспечить им сбалансированное и полноценное питание. Один из способов добиться этого — ежедневно предлагать им свежий корм. Однако очень важно выбрасывать остатки корма, оставшиеся с предыдущего дня, чтобы избежать загрязнения и обеспечить оптимальное питание ваших домашних птиц.

Хотя свежие продукты являются отличным дополнением к рациону ваших попугаев, их следует оставлять в клетке только на 2-4 часа, после чего выбрасывать. Этот срок предотвращает порчу продуктов и гарантирует, что ваши птицы потребляют свежий и питательный корм.

Если вы хотите обучить своих попугайчиков, лакомства могут стать отличным способом стимулирования и поощрения желаемого поведения. Однако важно помнить, что лакомства должны составлять только 10% от общего рациона вашей птицы для поддержания здорового баланса.

Таким образом, для здоровья и благополучия ваших попугаев необходимо ежедневно давать им свежий корм и выбрасывать остатки. Кроме того, ограничение количества лакомств до 10% от общего рациона обеспечивает сбалансированное и питательное питание.

Игрушки

Чтобы обеспечить попугаям умственную стимуляцию, развлечение и активность, необходимо обеспечить их разнообразными игрушками. Эти игрушки могут быть изготовлены из различных материалов, включая прочный пластик, металл, ткань, дерево и даже картон. Некоторые из игрушек, которые можно предоставить попугаям, включают в себя:

Безопасное для птиц зеркало.

Качели.

Лестницы.

Кормовые игрушки.

Для предотвращения скуки рекомендуется менять игрушки еженедельно и ежемесячно.

Однако крайне важно избегать использования самодельных игрушек и клеток, поскольку материалы, применяемые при их изготовлении, могут содержать токсины, которые быть вредны для птиц при попадании в организм.

В каких ситуациях обращаться к ветеринару

Признаки того, что с попугайчиком всё хорошо:

Идеальное состояние тела.

Гладкие, ярко окрашенные перья.

Глаза ясные и яркие.

Не должно быть выделений из носа или обесцвечивания над ноздрями.

Кожа гладкая, без трещин, отеков или утолщений.

У них нет видимых вздутий под перьями.

Образуется помет зелено-коричневого цвета с небольшим количеством. белого и минимальной влажностью.

Симптомы болезни могут включать:

Водянистый, рыхлый или обесцвеченный помет.

Чихание.

Обесцвеченные перья.

Покачивание хвостом.

Дыхание c открытым ртом.

Отросший клюв или когти.

Припухлости на теле.

Сломанные, отсутствующие или кровоточащие перья.

Наросты на коже.

Судороги.

Слабость.

Отсутствие равновесия.

Распространённые болезни:

Опухоли.

Зоб.

Низкий уровень витамина А.

Чешуйчатые клещи на ногах и передней части головы.

Ожирение.

Заболевание печени.

Паразиты.

Заболевания ног.

Пситтакоз.

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