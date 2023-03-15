Как проверить IQ вашей собаки

Признаки умной собаки: реагирует на указания и жесты, знает названия предметов и ещё четыре особенности

6:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый хозяин собаки хвастался тем, насколько умна их собака. На самом деле, ученые предположили, что собаки могут быть такими же умными, как 2-летний ребенок, а исследования интеллекта собак показали, что наши четвероногие друзья могут учиться более сложными способами, чем считалось ранее. Но насколько умны собаки на самом деле? И каковы признаки блестящего умом щенка?

Признаки умной собаки

Собаки могут воспринимать информацию из окружающей среды с помощью своих органов чувств, особенно обоняния. Используя эту информацию, они могут принимать обоснованные решения или сохранять информацию на потом. Вот несколько признаков того, что ваша собака умна.

Быстро учится трюкам и подсказкам

Обучение собаки выполнять трюки и изучать основные сигналы жизненно важно для поддержания стимуляции ее мозга. Собаки учатся с помощью положительного подкрепления (награждения) и классического кондиционирования. Например, обучая собаку сидеть по команде, наградите ее вкусным угощением и вниманием / похвалой. Особенно умный щенок быстро поймет:

"Если я сяду, когда мне скажет мой человек, я получу награду!”

Манипулируют вами

Собаки могут научиться использовать сигналы в своих интересах. Например, ваша собака может попытаться убедить вас, что она еще не получила свой обед, хотя кто-то другой ее уже покормил. Не поддавайтесь на эти щенячьи взгляды, полные мольбы!

Они могут распознавать слова

Собаки продемонстрировали, что они могут запоминать названия предметов, и некоторые собаки извлекут названный предмет. Тем не менее интеллект варьируется в зависимости от породы и отдельных лиц. Средняя собака может выучить около 165 слов, в то время как некоторые умники — более 200.

В одном исследовании замечательный бордер-колли по кличке Рико знал названия более 200 предметов и мог запоминать их неделями. Он также показал, что может изучать новые объекты путем исключения. Другими словами, он мог определить название нового объекта, просто распознав объект как тот, для которого у него не было названия.

Понимают человеческие жесты и социальные сигналы

Щенки учатся многим моделям поведения, следуя примерам, установленным собаками-ветеранами. Но что еще более примечательно, так это то, что собаки также могут учиться, наблюдая за людьми.

Потратив тысячи лет на общение с людьми (фактически около 15 тысяч), собаки довольно хорошо понимают человеческие сообщения даже без обучения. Есть несколько научно доказанных способов, которыми собаки читают язык нашего тела, в том числе:

Собаки реагируют на указания и жесты. Уже в 8-недельном возрасте некоторые щенки способны определять, где спрятано лакомство, по указанию человека.

Уже в 8-недельном возрасте некоторые щенки способны определять, где спрятано лакомство, по указанию человека. В большинстве случаев собаки больше реагируют на жесты, чем на словесные команды, что важно для обучения.

Собаки могут даже следить за взглядом человека. Когда собаки не знают, куда идти или что делать, они часто смотрят на своих владельцев, чтобы увидеть, куда они смотрят или указывают.

Легко решают пространственные задачи

Собаки могут легко изучать физическую среду и использовать эти знания для более эффективного ориентирования в мире. Например, собаки запоминают местоположение ценного предмета, игрушки или лакомства, и запомнят его на длительный период. Они легко разбираются в игрушках-головоломках, а их пространственное восприятие также позволяет находить наилучший маршрут к желаемому месту, к любимой кровати или месту кормления.

Собаки могут даже знать о положении своего человека в пространстве и способны, к примеру, защитить человека от столкновения со стеной.

Чувствуют эмоции

У собак и людей схожие структуры мозга и гормоны (например, адреналин и окситоцин). Поэтому у нас одни и те же эмоции. Однако диапазон, скорее всего, не превысит диапазон эмоций 2-летнего ребенка; это означает, что они могут, по крайней мере, испытывать радость, отвращение, страх и гнев.

Некоторые исследования показывают, что собаки могут также испытывать более сложные эмоции, такие как ревность и сочувствие. В одном исследовании собаки были взволнованы, когда увидели, что другая собака была вознаграждена за поведение, когда они не были.

Какие породы собак самые умные?

Некоторые собаки имеют репутацию особенно умных. Хотя всегда есть исключения из правил, некоторые из самых умных пород собак:

Бордер-колли.

Пудели.

Немецкие овчарки.

Золотистые ретриверы.

Доберман пинчеры.

Шетландские овчарки (шелти).

Лабрадоры-ретриверы.

Как проверить IQ вашей собаки

Многие люди задаются вопросом, насколько умна их собака. Хотя ученые не всегда согласны со способом оценки интеллекта, есть несколько домашних тестов, которые вы можете выполнить, чтобы определить способности вашего питомца.

Игрушки-головоломки: предложите игрушку, с которой нужно обращаться определенным образом, чтобы выдать лакомство. Собаки, которым не требуется много времени, чтобы понять, как получить угощение, как правило, умные собаки.

предложите игрушку, с которой нужно обращаться определенным образом, чтобы выдать лакомство. Собаки, которым не требуется много времени, чтобы понять, как получить угощение, как правило, умные собаки. Побег из одеяла: проверьте, сколько времени требуется вашей собаке, чтобы освободиться от одеяла, наброшенного ей на голову. Чем быстрее он уберет одеяло, тем он умнее.

проверьте, сколько времени требуется вашей собаке, чтобы освободиться от одеяла, наброшенного ей на голову. Чем быстрее он уберет одеяло, тем он умнее. Научите новому трюку: Как быстро он научится следовать новому сигналу? Так же, как и в случае с одеялом, чем быстрее он учится, тем он умнее.

Как быстро он научится следовать новому сигналу? Так же, как и в случае с одеялом, чем быстрее он учится, тем он умнее. Достаньте свой чемодан: меняется ли поведение или настроение вашей собаки? Это может указывать на то, что он понимает значение этого объекта: Его человек уходит!

меняется ли поведение или настроение вашей собаки? Это может указывать на то, что он понимает значение этого объекта: Его человек уходит! Трюк с лакомством: спрячьте лакомство под чашкой, пока ваша собака наблюдает. Знает ли он, что она там, или думает, что она исчезла?

спрячьте лакомство под чашкой, пока ваша собака наблюдает. Знает ли он, что она там, или думает, что она исчезла? Знание имен: называйте случайные слова, которые не имеют никакого значения для собаки, например, "холодильник” или "зубная паста” тем же тоном, каким вы произносите его имя. Если он игнорирует незнакомые слова, но реагирует на свое имя — он умный.

Независимо от того, как ваша собака справляется с любым из этих тестов, мы знаем, что он хороший мальчик!

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