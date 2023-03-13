Как помочь вашей кошке с избыточным весом сбросить лишние килограммы

Наши кошки толстеют. Как бы болезненно это ни звучало, это горькая правда. В исследовании, проведенном в прошлом году Ассоциацией по предотвращению ожирения домашних животных, 58 процентов кошек были классифицированы их ветеринарами как страдающие избыточным весом или ожирением. Это означает, что более 55 миллионов кошек подвергаются повышенному риску диабета 2 типа, высокого кровяного давления, артрита и многих форм рака. Избыточный вес также обходится владельцам кошек в миллионы долларов медицинских расходов. Вы заботитесь о своей кошке; вот почему вы должны заботиться о весе своей кошки.

Как я могу определить, есть ли у кошки избыточный вес?

Первым шагом в определении того, имеет ли ваша кошка избыточный вес, является ее осмотр у ветеринара. Ваш ветеринар будет использовать оценку состояния тела в сочетании с измерением веса, чтобы точно оценить, не слишком ли толстый ваш кот. Есть несколько простых способов проверить общее состояние тела вашей кошки и следить за ее прогрессом в достижении целей по весу. Некоторые простые домашние тесты, которые вы можете выполнить, включают:

Проверка ребер. Вы должны легко чувствовать ребра вашего питомца под тонким слоем кожи. Если вы проталкиваете пухлую подушку, ваш питомец может быть слишком тяжелым.

Вы должны легко чувствовать ребра вашего питомца под тонким слоем кожи. Если вы проталкиваете пухлую подушку, ваш питомец может быть слишком тяжелым. Тест на животик. Живот вашей кошки провисает и опускается к полу? У кошек со здоровым весом животик будет подтянутым, тугим и подтянутым вверх, а не тянущимся вниз.

Живот вашей кошки провисает и опускается к полу? У кошек со здоровым весом животик будет подтянутым, тугим и подтянутым вверх, а не тянущимся вниз. Следите за талией.Когда вы смотрите на своего питомца сверху вниз, вы должны увидеть тонкий силуэт песочных часов и четкую линию талии.

Если вы думаете, что ваша кошка набрала несколько лишних килограммов, вероятно, так оно и есть.

Что делает ожирение с моей кошкой?

Ожирение — угроза здоровью кошек № 1. Более тяжелые кошки склонны к ряду расстройств, связанных с весом. Если вам нужна мотивация, чтобы помочь вашей кошке похудеть, подумайте о последствиях ожирения:

Уменьшенная продолжительность жизни. Меньше значит больше, когда дело доходит до кормления вашей кошки. Доказано, что меньшее потребление пищи увеличивает продолжительность жизни и снижает риск некоторых заболеваний у таких разнообразных видов, как черви, пауки, рыбы, хомяки, мыши, собаки и обезьяны. (Исследования на кошках отсутствуют.) Если вы ищете источник молодости для своей кошки, он прямо здесь, в миске с кормом.

Диабет. Все чаще ветеринары диагностируют у кошек с избыточным весом диабет 2 типа. Как и люди, пухлые кошки подвергаются огромному риску развития диабета, требуя ежедневных инъекций инсулина. Доказано, что диабет сокращает продолжительность жизни питомца. У многих кошек диабет 2 типа в значительной степени можно предотвратить, просто скармливая правильное количество пищи. Что может быть проще?

Гипертония. Высокое кровяное давление. это заболевание у кошек, которое часто упускается из виду и известно как "тихий убийца”, потому что вы не можете увидеть ущерб, который оно наносит, пока не станет слишком поздно. Если ваша кошка набрала лишние килограммы, ваш ветеринар может захотеть измерить ее кровяное давление. Этот простой тест может помочь выявить заболевание, которое вызывает внезапную слепоту, проблемы с сердцем и почечную недостаточность.

Артрит. В 2011 году исследователи из Нидерландов обследовали кошек (старше 6 лет) на наличие признаков артрита. Исследование показало, что, хотя у 61 процента протестированных кошек были рентгенологические признаки артрита, лишь немногие владельцы домашних животных распознали признаки этого дегенеративного заболевания у своих кошек. В результате авторы исследования настоятельно рекомендуют проводить рентген у пожилых кошек. Даже если ваша кошка несет всего один или два лишних килограмма, эти килограммы создают нагрузку на крошечные суставы, не предназначенные для переноски лишнего веса. Что еще хуже, жировые клетки вырабатывают вредные химические вещества, известные как адипоцитокины, которые могут повредить даже суставы, не несущие веса. От кошачьего артрита нет лекарства; мы можем только свести боль к минимуму.

Рак. Избыточный жир был вовлечен в образование многих видов рака у животных. По оценкам Национального института рака, ожирение и отсутствие физической активности могут быть причиной от 25 до 30 процентов основных видов рака у людей, включая рак толстой кишки, рак молочной железы у женщин в постменопаузе и рак почек. Если мы будем использовать эти исследования в качестве ориентира, возможно, что потеря веса может снизить риск развития рака и у домашних животных.

Как я могу помочь своей кошке похудеть?

Ваш первый шаг — обсудить вес вашей кошки с ветеринаром и выработать разумную цель по снижению веса. Затем ваш ветеринар вместе с вами разработает план снижения веса, которому вы должны следовать. Вот несколько проверенных стратегий, которые помогут вашей кошке сбросить лишние килограммы:

Подсчитайте калории. Если вы не знаете, сколько калорий нужно вашей кошке каждый день, вы не знаете, сколько ее кормить. И не просто следуйте рекомендациям по кормлению, напечатанным на упаковке.

Вместо этого попросите своего ветеринара рассчитать правильное количество калорий, исходя из возраста, пола, любых заболеваний и образа жизни вашей кошки. Еще одна хорошая отправная точка — использовать эту формулу: разделите идеальный вес вашего питомца в фунтах на 2,2. Умножьте эту цифру на 30 и добавьте 70. Это число представляет собой общую оценку того, сколько калорий вы должны скармливать типичной неактивной, стерилизованной или кастрированной кошке или собаке весом от 6 до 60 фунтов. Опять же, это общее правило, и фактическое количество калорий должно основываться на конкретных рекомендациях вашего ветеринара.

Измерьте питание. Единственный лучший инструмент владельца домашнего животного в борьбе с лишним весом — это скромный мерный стаканчик. Слишком многие владельцы домашних животных просто наполняют миску или "прикидывают”, сколько они кормят. Хуже того, у некоторых владельцев есть менталитет кормления "держите миску полной”, позволяя своим кошкам наслаждаться шведским столом в течение всего дня. Ассоциация по профилактике ожирения домашних животных определила, что скармливание всего лишь 10 дополнительных кусочков корма в день может привести к увеличению веса домашних кошек на фунт в год. После того, как вы подсчитаете, сколько калорий нужно вашему питомцу, определите, сколько пищи вы должны давать за каждый прием пищи, и точно измерьте количество.

Лечите тактически. Если вы собираетесь давать своим питомцам дополнительные лакомства, сделайте так, чтобы они считались. Я предпочитаю для своих кошек однокомпонентные лакомства, такие как хлопья из лосося или тунца. И обязательно учитывайте эти дополнительные калории как часть общего ежедневного рациона вашего питомца. Всего 30 дополнительных калорий в день могут привести к увеличению веса на три фунта за год. Сосредоточьтесь на похвале, ласке и игре вместо угощений.

Работайте на здоровье. Исследования доказывают, что когда дело доходит до более долгой и здоровой жизни, нашим самым мощным партнером являются ежедневные физические упражнения. Попробуйте развлекать свою кошку лазерной указкой, игрушкой с дистанционным управлением или даже бумажным шариком в течение пяти-15 минут каждый день. Кормление одним блюдом на приподнятой поверхности, а следующим на полу также может стимулировать активных, подвижных питомцев к дополнительному движению.

Сократите потребление углеводов. Большинству кошек, которых я лечу, не нужна диета с высоким содержанием углеводов. Тем не менее, это именно то, чем большинство из нас кормит своих кошек. Как правило, я рекомендую сначала попробовать диету с высоким содержанием белка для похудения. Мнения о диетических стратегиях различаются, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, прежде чем менять рацион вашей кошки. Если один конкретный препарат не работает, измените тактику в течение трех месяцев.

Регулярно взвешивайтесь. Во время снижения веса взвешивайте свою кошку каждые один-три месяца в ветеринарной клинике. Я рекомендую цель по снижению веса от одного процента до двух процентов массы тела в неделю. Как только ваша кошка достигнет своего целевого веса, взвешивайтесь каждые три-шесть месяцев, чтобы убедиться, что лишние килограммы не возвращаются.

Что, если моя кошка начнет просить еду посреди ночи?

Я видел слишком много кошачьих диет, сорванных попрошайничеством и приставаниями. Вот несколько советов, как избежать пробуждения в 2 часа ночи:

Кормите ее едой с высоким содержанием белка. Они, как правило, обеспечивают более длительный период сытости, чем продукты с высоким содержанием углеводов.

Они, как правило, обеспечивают более длительный период сытости, чем продукты с высоким содержанием углеводов. Предлагайте закуски перед сном. Предложите корм с высоким содержанием белка или кусочек мяса или рыбы непосредственно перед сном. Это может быть причиной того, что ваша кошка будит вас в 6 часов утра вместо 3 часов ночи.

Предложите корм с высоким содержанием белка или кусочек мяса или рыбы непосредственно перед сном. Это может быть причиной того, что ваша кошка будит вас в 6 часов утра вместо 3 часов ночи. Используйте автоматические кормушки. Попробуйте кормушку, которая может дозировать еду четыре-шесть раз в день и утолить голод вашей кошки в 4 часа утра.

Наша цель как любящих и ответственных владельцев домашних животных — помочь нашим питомцам прожить долгую и счастливую жизнь. Помогая нашим кошкам поддерживать стройное, подтянутое тело, мы сможем сохранить их здоровыми и активными на долгие годы.

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