Ветврач дала совет владельцам кошек: "Для внутримышечной инъекции выбирайте заднюю поверхность бедра"

Когда ветврач назначает кошке курс инъекций для лечения, то многие владельцы тут же задаются вопросом, как же правильно делать уколы, ведь не у всех есть возможность привозить животное в клинику. Кроме того, бывают случаи, когда питомцу нужно срочно сделать инъекцию, например, если вы в поездке или на даче. О том, как правильно ввести лекарственный препарат животному, рассказала читателям Pravda. Ru эксперт "Хвост Ньюс", ветеринарный врач Людмила Ващенко.

Освоить технику инъекционного введения лекарства внутримышечно и подкожно под силу любому владельцу. Для внутримышечных инъекций подойдет задняя часть мышц бедра и плеча, для подкожных:

складка между туловищем и передней частью бедра;

складка на холке между лопатками.

Как сделать укол? Пошаговая инструкция

Техника подкожных инъекций

Чтобы сделать подкожный укол правильно, тщательно выбирайте место укола. Это может быть холка или паховая складка кожи.

Зафиксируйте кошку. Положите кошку на стол животом вниз и оттяните холку наверх до образования складки-треугольника. Введите иглу в холку. Проткните кожу в основании образовавшейся складки, направляя иглу срезом вверх и держа параллельно спине кошки. Чтобы проколоть кожу в области холки, потребуется небольшое усилие. Кожа в этом месте достаточно плотная. Чтобы попасть в подкожно-жировую ткань, иглу нужно вводить с нажимом и погружать примерно наполовину от своей длины. Введите небольшую дозу препарата, чтобы убедиться, что вы не проткнули холку насквозь и не вводите лекарство в подшерсток. Если прокол сделан правильно, шерсть останется сухой, а питомец чуть дернется вперед. Введите лекарство. Захватите корпус шприца между указательным и средним пальцем и надавите на поршень шприца. Извлеките иглу плавно и расправьте складку рукой, помассировав ее большим пальцем. Поощрите кошку лакомством. Предложите питомцу любимое лакомство. Это поможет снять стресс и уменьшит страх перед повторной процедурой.

Техника внутримышечных инъекций

Чтобы сделать внутримышечную инъекцию, выбирайте заднюю поверхность бедра, где мышечной массы больше.

Зафиксируйте кошку в правильном положении. Перед началом необходимо прощупать мышцу, определив место введения препарата. Затем следует убедиться, что животное не дернется, а мышечная ткань расслаблена. Угол введения иглы — примерно 90˚, глубина проникновения — не более сантиметра. Игла не должна полностью входить в мышцу. Лекарство нужно вводить медленно. Двигать шприц во время укола нельзя. Извлекать следует быстрым движением. Поощрите кошку лакомством.

Распространенные ошибки новичков

Неплотно посаженная игла. Проверьте, чтобы игла сидела на носике шприца плотно и не слетала при подаче препарата под давлением.

Повторное использование шприцов и игл. Утилизируйте расходный материал после каждой инъекции.

Совмещение разных препаратов в одном шприце.

Введение препаратов из холодильника. Грейте ампулы в руке или опускайте их в теплую воду.

Уколы не в то место. Внимательно читайте инструкцию к препарату.

Ненадежная фиксация. Попросите близких вам помочь, зафиксируйте в специальной сумке или запеленайте кошку в одеяло.

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