Питомцы лечат и калечат своих хозяев

В Великобритании к обнаружению таких заболеваний, как рак и COVID-19, привлекают специально обученных собак-диагностов. Согласно другим исследованиям, хозяева домашних питомцев, которые страдают от диабета 2-го типа, на 38% больше подвержены риску заболеть.

Врачи-нюхачи

Ирландский драматург и романист Бернард Шоу предупреждал:

"Если вы не можете достичь знаний, не мучая собак, обойдитесь без знаний".

К его предостережению, судя по всему, прислушалась соучредитель благотворительной организации Medical Detection Dogs бихевиоральный психолог Клэр Гест (Claire Guest).

По запаху урины почти со стопроцентным попаданием собаки в состоянии определить уровень сахара и диагностировать:

рак молочной железы,

рак простаты,

рак мочевого пузыря,

рак легких,

карциному яичника,

злокачественную меланому.

Всё началось с рассказа подруги Гест, мол, когда она гладит своего далматина, тот постоянно обнюхивает одну из ее многочисленных родинок. Подруга удалила родинку и обнаружила, что у нее злокачественная меланома.

"Тогда я собралась доказать, что собаки чувствуют запах рака и других болезней. У собак 350 миллионов сенсорных рецепторов, предназначенных для обоняния, у людей — пять миллионов. Исследования показали, что обученные собаки могут обнаруживать мельчайшие следы запаха, около одной части на триллион, что равносильно тому, как уловить содержимое одной чайной ложки, растворенной в двух олимпийских бассейнах", — утверждает Гест.

Позже у неё появился личный опыт: во время дрессировки одна из собак начинала странно себя вести рядом с ней, подталкивая её и уставившись, словно была чем-то обеспокоена. Гест пошла к терапевту, и у неё диагностировали рак груди на ранней стадии.

С приходом Covid-19 Гест приступила к дрессировке двухлетнего Спенсера, помесь золотистого ретривера с лабрадором. Его взяли из благотворительной организации "Собаки-поводыри", поскольку этот кобель больше пользовался своим носом, нежели глазами. Словом, меньше всего подходил на роль собаки-поводыря.

Пациенты с положительным результатом теста на "корону", у которых развиваются симптомы различной степени тяжести, а также в бессимптомных случаях, на ночь надевают носки, футболки и маски, которые в результате попадают в Medical Detection Dogs для проверки их четвероногими нюхачами.

"Порой приходится сталкиваться с анекдотическими случаями, — улыбается профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан (James Logan), — когда в палатах рассказывают, будто Covid-19 попахивает. Кое-кто описывает его как тошнотворно сладкий запах".

"Мы не собираемся заменять клинические испытания. Мы стремимся использовать собак в очень специфических обстоятельствах, когда нужно быстро обследовать множество людей. Аэропорты, спортивные стадионы, вокзалы, университеты, дома престарелых", — объясняет Логан.

В свою очередь госпожа Гест отмечает, насколько полезным было бы разместить собак в местах массового скопления людей на ранней стадии пандемии коронавируса.

Скажи мне, чем болен твой пес, и я скажу, чем болен ты

Если о кошках нельзя сказать, что они копия своих хозяев, то собаки похожи, вплоть до внешности и даже… наличием отдельных заболеваний.

Предыдущие исследования установили следующую зависимость: люди с избыточным весом, как правило, заводят более откормленных четвероногих питомцев, возможно, из-за общих привычек, например, переедания или отсутствия регулярных физических упражнений.

Специалисты шведского Уппсальского университета обратились к данным по страхованию крупнейшей шведской компании по страхованию домашних животных, чтобы сравнить имеющуюся информацию по 208 980 парам владелец — собака и 123 566 парам владелец — кошка.

Результаты исследования, опубликованного в British Medical Journal, показывают, что наличие собаки с диабетом 2-го типа увеличивает для её хозяина риск заполучить такое же заболевание на 38% по сравнению, если бы в доме жил здоровый пёс. Такое невозможно объяснить ни личными, ни социально-экономическими обстоятельствами владельцев собак. Риск развития диабета между владельцами кошек и их питомцами не был обнаружен.

Как и у людей, диета и ожирение могут влиять на риск развития диабета 2-го типа у кошек и собак. Как и у нас, наблюдается рост заболеваемости диабетом у этих животных.

Один из соавторов исследования Беатрис Кеннеди (Beatrice Kennedy) так пояснила такое различие:

"На основании предыдущих исследований, мы считаем, что могут иметь место общие диетические привычки, а также уровни физической активности. Кошки обычно более независимы от своих хозяев, когда дело касается их физической активности".