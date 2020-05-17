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Автор Александра Милькова

Соболь Умора: нежный, но не ласковый зверь

Зоосфера » Эксперт

Евгения Федорченко рассказала "Правде.Ру" о трагедии брошенных зверей, как она спасла со зверофермы соболя по имени Умора и кто занимается преступным промыслом — торговлей дикими животными.

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— Почему соболь и почему именно Умора?

— Потому что я, как и многие, которые видят Умору, повелась на милую мордашку. Потому что соболь выглядит очаровательно. Прочитав на различных сайтах, как их нужно содержать, я поняла, что это вполне приемлемое для дома животное.

В дальнейшем, когда я начала больше вникать в эту тему, то поняла, что эти статьи не соответствуют действительности, что соболь идеальное для дома животное.

Там было написано, что он обожает своего хозяина, лучше собаки слушается, дома ничего не делает. В общем, лучшее животное, которое можно выбрать для дома. Я подумала, будет здорово завести соболя, хотелось какое-нибудь маленькое животное.

Спасая рядового соболя

— Я выяснила, что соболей можно спасать на зверофермах. Решила, что выкуплю именно оттуда, потому что сотрудничать с непонятными людьми, которые, возможно, либо браконьеры, либо разводня какая-нибудь, я не хотела.

Покупая на звероферме, я хотела сделать хоть доброе дело, спасти хотя бы одну живую душу. Когда приехала и сказала, какой мне нужен возраст, мне Умору достали самой первой.

Это была полная противоположность тому, что я хотела. Она тут же закричала отвратительным голосом. Она рвала перчатку, в которой ее держала зоотехник, рычала. Такой вот маленький комочек, который умещался на ладошке, вел себя ужасно агрессивно. Я испугалась и подумала, зачем вообще сюда приехала и в это ввязываюсь. Но когда мне сказали: "Давайте посмотрим еще кого-то", поняла, сейчас ее вернут обратно, и я лишу ее возможности на жизнь. Скорее всего, ее забьют через полгода. Я по ночам не смогу спать, думая, что у щенка был шанс.

Я сказала: "Кладите в переноску, какая есть, такую и заберу".

У себя в Instagram ты говорила, что в последнее время активизировались те, кто разводит у себя дома разных диких зверей. Почему разведение соболей дома — это плохо, и как мы можем бороться с этим явлением?

— В большинстве случаев это либо браконьеры, либо те, кто сотрудничает с браконьерами. Охотник убивает взрослую особь на мех, а щенков распродает различным таким вот заводчикам либо сам их продает. Я с такими сталкивалась.

Они сидят в маленьких клеточках, чтобы каждый сезон рожали. За условиями проживания этих животных никто не следит. Им лишь бы получить выгоду.

  • Никакой документации нет.
  • По сути, вы берете дикое животное.
  • У вас на законных основаниях могут его отобрать либо заявить на вас в полицию, что вы держите дома дикое животное.
  • Спонсировать этот жестокий бизнес только ради того, что вы хотите какое-то необычное животное, — это не гуманно и очень эгоистично.

Такие вот разведенцы использовали фотографии Уморы, хотя раз они в этом бизнесе долго, у них должны быть фотографии своих щенков. У них этого нет, потому что они работают, как конвейер. Они использовали фотографии Уморы, а люди мне писали: "Это вы распродаете щенков?" "Это щенки от Уморы?" К счастью, эта история разрешилась в мою пользу.

Даже с кошкой бывает периодически тяжело: она болеет, у нее характер тяжелый, ей нужно уделять много времени. Почему люди заводят соболя? Как они мотивируют это желание?

— Соболь выглядит очень мило. Плюс я находила статьи, где расписывались идеальные качества этого животного.

Сами разводчики, не заводчики, а вот эти разведенцы пишут, что это животное такое игривое, такое хорошенькое, что будет лучшим другом для ваших детишек, с ним так весело.

Но они молчат, что это животное агрессивное, потому что это очень свирепый хищник, несмотря на свои 900 грамм. Может прокусить палец так, что потеряешь чувствительность на некоторое время. Это животное пролезет везде, может что-то отодрать, разорвать. У него есть весеннее и осеннее обострение, когда она ведет себя чрезмерно агрессивно. С ним нужно заниматься. Это животное не доместицировано, то есть у него еще сохранились очень сильные дикие повадки. Но люди видят красивую картинку, не хотят вникать в суть. Как это часто бывает, у меня есть деньги, и я могу это себе позволить.

Покупают, а потом сталкиваются с огромным рядом проблем, которые чаще всего не хотят решать, пытаясь избавиться от животного.

— Куда попадают такие соболи, от которых решили избавиться? На зверофермы?

— На зверофермы не возьмут обратно либо сразу забьют. В лучшем случае его передадут в другие добрые руки, а в худшем случае, естественно, могут в лес выпустить. В какой-нибудь приют, возможно, отдадут.

Выброшенные животные: лисы, соболя и песцы, либо попадали под машины, либо их задирали собаки, либо они умирали с голоду.

Они уже абсолютно не приспособлены к жизни в естественной среде?

— Зверофермеровские животные, начиная с 1930-х годов, сидят в клетках. Охотничьи инстинкты у них притуплены.

Например, Умора не знает, что нужно прятаться от птиц.

Однажды она у меня выскочила из переноски на улице, прилетели две галки и начали над ней кружить. У них на полянке было гнездо. Вместо того, чтобы спрятаться от птиц, она легла на открытую поверхность и смотрела на них, пока я отгоняла птиц, чтобы они ее не клюнули. Они не знала, что от них нужно прятаться. Родители учат прятаться, охотиться, защищаться, а у зверофермеровских этого нет.

Когда эти животные сбегают со зверофермы, они чаще всего идут к людям, а не уходят вглубь леса, где есть другие дикие животные.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы соболь браконьеры звероферма соболь умора дикие животные евгения федорченко
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