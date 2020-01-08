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Автор Любовь Овчарова

Белка песенки поет, и орешки все грызет - интересные факты о белках

Зоосфера » Интересное

Всем известно, что белка очень умное и запасливое животное. Однако есть ряд интересных фактов, которые об этих животных знает далеко не каждый.

Факт номер один

В Хорватии мясо белки запрещается кушать беременным женщинам, так как у местных жителей существует примета, что ребенок может родиться черным.

Факт номер два

Белки хоть и приручаются очень легко, но в условиях неволи они не размножаются. Из-за этого до сих пор точно неизвестно какова численность помета и невозможно вывести статистику по количеству брачных периодов.

Факт номер три

Белка вполне может стать хищным животным. Невзирая на то, что все считают белок милыми грызунами, которые питаются орехами и семечками, на самом деле это животное всеядно. Они могут спокойно напасть на мелкого грызуна, в том числе зайчонка, напасть на птицу или украсть яйцо из гнезда.

Факт номер четыре

Все знают, что пушистый зверек запасается провизией на зиму. Но вот в пищу употребляют они только 1/4 от этих запасов. И виной всему не то что их много, а потому что белка обладает "девичьей" памятью, и забывает, в каких укромных местах они хранятся. В конечном итоге 2/3 этих запасов достается грызунам и птицам, а оставшаяся 1/4 начинает прорастать.

Факт номер пять

Свое название эти животные получили от денежной единицы, мерой которой были беличьи шкурки, и называлась она "бела". Так как мех лесного зверька всегда был в цене и пользовался спросом, смело можно сказать, что вопрос денег был "шкурным" уже многие сотни лет.

Факт номер шесть

Белки очень хорошо плавают. При этом самым основным фактором служит то, чтобы хвост оставался сухим. Если же он намокнет, то зверек тут же пойдет ко дну. Поэтому белка держит хвост очень высоко над водой, когда плывет.

Факт номер семь

У самок этих животных хвост является своеобразным атрибутом красоты, так же как у женщин длинные волосы. По крайней мере, самцы уделяют намного больше внимания обладательницам пышных хвостов.

Факт номер восемь

В Древней Греции белок называли "скиурида". Такое название стало производной двух слов: "скиа", в переводе означает тень и "аура", означающее "хвост".

Факт номер девять

Белке не страшны падения с большой высоты. Это происходит из-за того, что она обладает хвостом, который выполняет функцию парашюта и руля одновременно.

Факт номер десять

За 24 часа этот зверек может обработать порядка 15 шишек ели и около 100 шишек сосны. Этого запаса провизии ей хватает примерно на 3 месяца.

Фото: smizone. info

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