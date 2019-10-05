Бывает ли жарко шмелям? Интересные факты о шмелях

Сегодня мы хотим рассказать вам об удивительном создании, которое на латыни именуется Bombus, а на русском мы знаем его как шмель. В природе можно насчитать примерно триста видов этого насекомого. Обитает он на всех континентах за исключением Антарктиды. Его также можно встретить в высокогорных районах планеты. Дело в том, что это насекомое очень хорошо переносит холод и соответственно оно предпочитает северные регионы. Шмель спокойно может поднять свою температуру тела до сорока градусов и добивается он этого частым сокращением грудных мышц. Именно эта особенность позволяет шмелю переносить холод.

Естественно шмель активно пользуется своими возможностями терморегуляции. Он вылетает на поиски нектара очень рано, когда воздух еще прохладный и другие насекомые не могут отправится в путь. Это дает возможность шмелю получить первый нектар, которым полны цветы рано утром.

Помимо того, что шмель способен поднимать свою температуру с помощью мышц, он ещё способен ее эффективно хранить. Кто видел шмеля знает, что его тело покрыто плотным пухом. Благодаря этой шубе, шмель способен вдвое увеличить сохранность тепла своего тела. Любопытно, но когда шмель летит, то примерно девяносто процентов энергии превращается в тепло. Поэтому у шмеля всегда одинаковая температура тела.

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Когда на улице температура воздуха составляет пять градусов, температура тела шмеля составляет примерно тридцать шесть градусов. А когда на улице тридцать пять градусов, то шмель нагревается до сорока пяти. Поэтому становится понятно, почему шмель не может летать при высоких температурах, он просто может перегреваться. Но несмотря на способность сохранять тепло, у шмеля есть средство для понижения температуры. Для этого из своего рта он выделяет жидкость, которая в полете охлаждает голову. Причем если шмель будет долго сидеть без движения, то сохранить высокую температуру тела у него не получится.

Шмель, не смотря на свои крупные формы, способен развивать приличную скорость, примерно восемнадцать километров в час. На первый взгляд, может показаться, что шмели живут поодиночке, но это не так. Они живут небольшим колониями. Состав колонии может составлять от пятидесяти до двухсот особей. В семье шмелей живут три типа. Это рабочие особи, самцы и обычные и неполовозрелые самки. Как правило обустраивает матка шмеля гнездо весной самостоятельно.

Любопытно, но в отличии от пчел, личинки шмеля развиваются и кормятся в одной камере. Если внешние условия удовлетворительны, то самка откладывает от двухсот до четырехсот яиц. Из них появятся рабочие особи. А затем самка отложит другие яйца, из которых впоследствии появятся самки и самцы.

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Еще в древние времена люди заметили, что очень рано утром в шмелином гнезде появляется особь, которую прозвали трубач. В те времена считалось, что эта особь таким образом поднимает остальных на работу, но впоследствии стало ясно, что таким образом насекомое просто обогревает жилище своим телом. Что характерно, но и в жаркие дни у входа в гнездо можно встретить особь, которая интенсивно работает крыльями. Но в этом случае оно наоборот пытается проветрить гнездо и понизить там температуру.

Поскольку шмели родственники пчел, то у них также имеется жало с ядом. Но в отличии от пчел, они не оставляют жало в жертве. Соответственно шмель способен ужалить многократно.

В природе существует вид шмелей, которые действуют как кукушки в птичьем мире. Другими словами, они подкладывают свои яйца в гнезда других шмелей. При этом для конспирации они способны повторять окраску шмелей хозяев гнезда.

Бытует мнение, что шмель летает вопреки законам аэродинамики. Отчасти это правда, но в случае со шмелями одной аэродинамики недостаточно. Ученые очень долго изучали полет шмеля и пришли к выводу, что при полете никаких законов физики не нарушается, а просто в вычисления не вошел показатель вязкости воздуха.

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Не многие знают, что имеется такая отрасль как шмелеводство. Дело в том, что сами по себе шмели не агрессивны, а значит их можно широко применять для опыления сельскохозяйственных культур. Особенно хорошо шмели опыляют садовые участки дачников.

Многие задаются вопросом, а есть ли у шмелей мед? Конечно есть. Несмотря на свои размеры, шмели делают небольшое количество меда. Естественно использовать шмелей для производства меда бессмысленно, да и сам мед шмеля уступает пчелиному. Причина в том, что зимой большинство шмелей погибает, а те, кто пережил зиму находился в спячке и не питался. Поэтому шмелям не нужно много меда. Мед шмелей значительно светлее пчелиного, в нем содержится много воды и поэтому они не вязкий и хранится недолго. К тому же если сравнить пчелиный мед и мед шмеля, то второй окажется менее сладким. Поэтому мед шмеля и не используется человеком. Несмотря на то, что шмелиные семьи не так многочисленны, как пчелиные, многие фермеры уверены, что опыляют шмели растения более эффективно.

Увы, но шмелиная семья живёт только одно лето. Зимой все особи погибают и лишь несколько оплодотворенных маток переносят зиму и по весне образуют новую колонию.

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Фото: vitisphere. com