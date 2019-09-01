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Автор Полина Лисунова

Пет-терапия: как животные помогают в реабилитации больных детей

Зоосфера print

Анималотерапия или пет-терапия — это вид лечения при помощи контакта с представителями животного мира. В России всё большую популярность стали приобретать медицинские центры, в которых на благо больных детей трудятся братья наши меньшие. Как показывает практика, они эффективны, а поэтому необходимы.

В анималоцентрах восстановление проходят ребята с диагнозами, не просто поддающимися лечению, такими как аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Большинство таких центров работают летом, поэтому родителям приходится подолгу стоять в очередях, чтобы их дети смогли пройти курс лечения.

Так, например, детям с тяжёлыми заболеваниями органов движения, помогают специально подготовленные лошади, которые помогают физическому развитию детей. Дети, ограниченные в движениях, с радостью не только развиваются физически, но и получают психическую и моральную поддержку, в которой они нуждаются. Всё это происходит под наблюдением профессиональных тренеров и родителей. На занятиях в анималоцентрах дети-инвалиды, помимо возможности общаться с животными, имеют возможность завести новых друзей, а также адаптироваться в обществе под руководством заботливых взрослых, которые многому могут обучить детишек.

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Одним из подвидов анималотерапии является канистерапия. Метод лечения с помощью собак. Например, в Америке ребёнок, посещая своего стоматолога, не удивляется, увидев в кабинете собаку. Пока врач занимается лечением, послушный и ласковый пёс лежит рядом, разрешая себя гладить и переключая на себя внимание пациента. Дети, общаясь с лохматым питомцем, меньше обращают внимание на действия доктора, что помогает сделать посещение стоматологического кабинета не таким уж волнительным.

Канистерапия применяется и в нашей стране, правда, не в стоматологических кабинетах. В России собаки лечат более сложные заболевания. Они помогают деткам, которые отстают от сверстников в психическом развитии и плохо адаптируются во внешнем мире. Но не только собаки и лошади лечат детей. В настоящее время в России строятся, так называемые, зооцентры, где "врачами" и "медсёстрами" будут черепашки, птички или кролики. Один из таких центров скоро откроется в городе Омске.

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К особым "сотрудникам" конечно же, предъявляются определённые требования. Каковы же критерии отбора? Наиглавнейший показатель — умение определённого животного контактировать с детьми. Для этого проводят тесты, а потом животных долго обучают и тренируют. Понятно, что подготовка четырёхлапого "сотрудника" занимает достаточно много времени, требует сил и энергии, а также безграничного терпения. Животное не только должно быть ласковым и отзывчивым, но ему важны и "профессиональные качества". Только при соблюдении всех этих условий ему разрешат общаться с детьми.

Ребята также должны быть готовы к такому общению. Прежде всего, у них не должно быть аллергии на шерсть или перья. В противном случае занятия в таких центрах маленькому пациенту противопоказаны. И ещё одно противопоказание для занятий: если ребёнок способен глубоко привязаться к питомцу, полюбить его, то в случае расставания с ним произойдёт удар для маленького человечка, который поставит под сомнение весь результат лечения.

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Фото превью: frend.org.ua

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Темы здоровье пет-терапия анималотерапия реабилитация детей
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