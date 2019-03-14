Особо умилительные кошки: плоская морда как залог успеха

4:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В настоящее время существует много пород кошек с плоскими мордами. Самыми известными, популярными и распространенными являются, конечно же, персидские кошки. Кошки с приплюснутыми мордами, как считается, выглядят особо умилительными.

По большей части плоскомордые породы отличаются покладистым характером, любовью к человеку. Они любят играть, но могут проводить и бесчисленные часы на диване рядом с хозяином.

Персидская кошка

Персидские кошки — это элегантные и нежные создания. Они очень спокойны. Их голос редко слышится. Персы спокойно и настойчиво просят обратить внимание на них: они сидят около хозяина и пристально глядят ему в лицо. Котики сопровождают всех домашних из комнаты в комнату. Не боятся детей, но и большой любви к ним не питают. Несмотря на то что персы считаются вечно лежащими "диванными" кошками, они могут быть достаточно подвижны, когда с ними играют. Даже взрослые кошки с воодушевлением носятся за мячиком. Также любят ловить насекомых, случайно залетевших в дом.

Персы любопытны от природы, и любят обследовать все новые и незнакомые для них уголки комнаты.

На самом деле каждому, кто задумает купить котенка с такой особенностью, важно знать, что плоская морда создает для кошек множество проблем. Такая форма морды затрудняет дыхание и мешает нормально есть. Плоскомордые кошки храпят во сне и издают звуки во время поглощения пищи.

Если вы все же приняли решение о приобретении именно такого животного, предлагаем ознакомиться с некоторыми породами кошек с приплюснутой мордой.

Британская короткошёрстная

Эта кошка, ведущая свое происхождение из Англии, стала популярной из-за ее умилительного вида, придающего ей сходство с плюшевой игрушкой. У этих кошек густая и плотная шерсть, они неприхотливы и не требуют особого ухода. Эта порода бывает в двух окрасах: голубом и шоколадном.

Экзотическая короткошёрстная кошка

Для тех, кто хотел бы завести персидскую кошку, но кому не нравится ее длинная шерсть, подойдет эта порода. Такие кошки внешне похожи на персов, но имеют значительно более короткую шерсть. Эти кошки любят играть, но могут быть и неженками, упорно требующими ласки. Эти кошки напоминают мультяшных персонажей, поэтому они очень нравятся детям.

Бурмилла

Эта кошка является сочетанием двух пород: кошки-шиншиллы и бирманской. И в характере ее тоже есть раздвоение. Одна грань — это полная энергии игривая охотница, а другая — ласковая и нежная любительница диванных подушек.

Шотландская вислоухая кошка

Благодаря своим обвислым ушкам и выразительным глазкам эта порода неизменно вызывает умиление даже у своих владельцев. Эти кошки чрезвычайно дружелюбные, не проявляют никакой агрессивности, но при этом на всю жизнь остаются в душе готовыми играть с любой веревочкой.

Манчкин

Эта маленькая кошка обладает безграничным сердцем. Она готова дарить любовь всем домочадцам и всегда рада гостям. Короткие лапки этих кошек не становятся помехой в играх, а очаровательный внешний вид делает манчкинов звездами любого вечера.

Гималайская кошка

Сочетая в себе персидскую и сиамскую породу, эта кошка вобрала в себя их лучшие черты. У нее мордочка персидской кошки, но сильный и немного своенравный нрав сиамской кошки, которая принимает людей скорее как друзей и партнеров в ее полных энергии игр, чем как хозяев.

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