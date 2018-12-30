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Автор Елизавета Миронова

Как отучить кота будить на рассвете

Зоосфера » Кошки

Многие хозяева отмечают, что их питомцы просыпаются ни свет ни заря и сразу же пытаются разбудить своих хозяев и выпросить у них еду. Кошки царапают двери, запрыгивают на кровать и топчутся по подушке. Что же делать, если в законный выходной так хочется поспать, а у домашнего животного другие планы?

Кот
 

Характеры у всех питомцев, конечно, разные. И если ваш питомец, который никогда не беспокоил раньше, вдруг вас будит, возможно, это признак чего-то необычного и к нему нужно прислушаться.

Если кот просто капризничает, с этим надо бороться

Известны случаи, когда коты спасали своих хозяев от утечки газа или пожара. Однако если животное просто капризничает, и вы это знаете, с таким поведением нужно бороться.

Коты поддерживают особый режим бодрствования, чуждый человеку. Они ведь  хищники и на охоту приучены природой выходить ночью. Животные знают, что в квартире добычи нет, и прием пищи у них ассоциируется с хозяином. Именно поэтому питомцы склонны просить еду, когда им захочется. Однако любого питомца можно воспитать, главное, не идти на уступки.

В такой ситуации необходима дрессировка. И она требует уйму терпения. На перевоспитание вашего любимца может уйти несколько месяцев, вплоть до полугода. Но если вам важен здоровый сон, не опускайте руки.

В первую очередь стоит отметить, что многие хозяева советуют наказывать животное:

  • кутать его в плед,
  • брызгать в мордочку водой из пульверизатора
  • или угрожать пылесосом.

Никогда не стоит применять такие методы воздействия: кот испытает лишь стресс, ведь поначалу он не будет понимать, почему его поведение вызывает настолько негативную реакцию. Такие способы дрессировки могут вызвать лишь недоверие и обиду, а может быть, даже ответные агрессивные действия.

Самый очевидный и действенный способ — игнорирование. Очень важно не делать никаких исключений, даже если вы уже проснулись и точно не сможете заснуть снова.

Демонстрация того, что вы не поддерживаете плохое поведение питомца и не идете на уступки, даст животному понять, что его поведение на вас никак не действует. Со временем животное поймет, что единственный выход — ждать, и прекратит попытки вас растормошить.

Ни в коем случае нельзя делать исключений — даже на один день. Будьте настойчивы и последовательны в дрессировке: если кот вас уже разбудил, не поднимайтесь и не идите на кухню.

Обдумайте планы на день, поразмышляйте о делах: только так кот поймет, что реакции он не дождется. Если же вы все-таки решите уступить, тогда придется начинать всю длительную процедуру игнорирования заново, ведь питомец сделает вывод, что теперь все можно.

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