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Екатерина Журавлева

Образ кошки в русском фольклоре: одновременно и добра, и зла, она помогает и предвещает несчастье

3:24
Зоосфера » Интересное

Издавна кошка нашла свое место рядом с человеком, и на Руси это животное высоко ценилось. Несмотря на свою гордость, кошки всегда были отзывчивы на людскую доброту, радовали людей своим присутствием, помогали охотой на грызунов, играли с детьми и пр. Само собой, кошка вошла в фольклор разных народов благодаря близости к человеку и значимости в его бытии. В каждой стране восприятие кошки через культуру сформировалось по-своему. Интересно было бы узнать, как проявилось это в России.

Образ кошки в русском фольклоре: одновременно и добра, и зла, она помогает и предвещает несчастье

Кошка — нянька и учитель для малыша

Начиная с детского фольклора кошка фигурировала в народных произведениях. Часто кошка была первым животным, с которым знакомился ребенок. Рядом с ней малыш учился звукам, играл, знакомился с такими явлениями, как забота о других. Таким образом, о кошках существовало много колыбельных, шуток, загадок, скороговорок, в которых показывался характер кошки и особенности ее взаимоотношений с людьми.

Жизнь народа как таковая отражена в фольклоре:

  • приметы,
  • поговорки,
  • пословицы,
  • песни.

Так, в бытовом фольклоре для кошки тоже есть свое место. Например, в приметах существует две темы, которые передаются через присутствие кошки: изменение погоды и просто повседневная жизнь людей. В пословицах через животных часто показаны качества людей, так и "кошачьи" черты олицетворяли определенные особенности поведения: лень, своенравие и т. д.

Куда более серьёзны суеверия, связанные с кошками

Здесь уже кошка как бы приобретает иную значимость для человека. Всем до сих пор известно: если черная кошка перешла дорогу — к беде, в новый дом первой пустить нужно кошку, увидеть во сне кошку — к врагам. С чем связана значимость кошки в таких вещах? Возможно, это произошло благодаря близости кошки к человеку: за ней наблюдают больше, чем за другими животными, и характер ее знают лучше, также она всегда рядом с человеком, и ее присутствие как бы громче ее функции, значит, кошка в большей степени личность, нежели другие обитатели двора. Образ кошки даже противоречив: она и добра, и зла, подчеркиваются и ее достоинства, и недостатки.

В сказках кошка очеловечена, как и другие животные

Здесь у кота появляются такие черты, как, например, хитрость. В волшебных сказках кошки и коты выступают в роли не простых животных, а волшебных существ. Здесь уже кот получает место в свите ведьмы, но оказывается как отрицательным, так и положительным героем. В одной сказке он вопреки принадлежности злу помогает главной героине, а в другой он уже губит каждого, кто приближается к его владениям.

Изучая фольклор, мы видим, что образ кошки неоднозначен: от пословиц и примет, до сказок. Одновременно кошка и добра, и зла, она помогает и предвещает несчастье. Как неоднозначен характер кошки, таков и ее образ.

А какие народные сказки, песни, стихи, басни, шутки и прибаутки знаете вы?

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дом животные
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