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Автор Редакция рубрики "Мир"

Украина с января воюет с Россией. Топить ее катера — нормально

Мир » Бывший СССР » Украина

Никто не сомневается в том, что на Украине в понедельник будет введено военное положение. Украина объявила России войну, задержание и даже потопление ее военных кораблей должно быть нормальным в этой обстановке. Почему же столько визга?

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Напоминаем, что в воскресение вечером украинские катера и буксир, направляясь из Одессы в Азовское море, попытались без уведомления пойти Керченский пролив, но были остановлены погранслужбой России. Два катера, которые направлялись из Мариуполя навстречу украинцам тоже были оставлены ФСБ на границе 12 мильной зоны.

Около полудня проход судов через Керченский пролив между Черным и Азовскими морями был перекрыт сухогрузом, были стянуты катера российских пограничников, летали штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России. После того, как украинские корабли стали совершать опасные маневры, они были задержаны и отведены в порт Керчи. При силовом задержании с украинской стороны имеются раненые.

"Мы ожидаем, что Россия вернется к свободному движению в проливах, и мы призываем все страны действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно снять с эксплуатации ситуацию", — подчеркнул ЕС. НАТО также призвала к сдержанности и деэскалации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад сформировать коалицию, чтобы противостоять "актам агрессии со стороны России". Москва отвечает, что контролирует воды вблизи Крыма после воссоединения с полуостровом в 2014 году. Москва справедливо заметила, что сентябре под Керченским мостом в Мариуполь прошли два корабля ВМС Украины, подав соответсвующее заявление и получив разрешение на проход в установленном порядке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти используют "бандитские методы" при осуществлении провокации с украинскими кораблями в Керченском проливе. По её словам, "разорвав Украину на части", украинский президент Пётр Порошенко и "вся майданная гоп-компания" будут ездить по странам мира с лекциями о "пользе демократии".

Петр Порошенко созвал в ночь на понедельник СНБО, на котором было объявлено военное положение, которое сегодня должна утвердить Рада. В этом мало кто сомневается. Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которые были задержаны ФСБ за пересечение российской границы. Вечером в СБ ООН состоится обсуждение конфликта по просьбам обеих сторон.

Заметим, что нынешняя провокация Украины очень похожа на провокацию США во вьетнамском заливе Тункин 2 августа 1964 года. Американцы утверждали, что их корабль подвергся нападению со стороны вьетнамских катеров. Инцидент вызвал начало войны во Вьетнаме. Впоследствии американцы признали, что они солгали, и нападения не было. Теперь, очевидно, США будут мужественно бороться против России до последнего украинца.

Если рассуждать здраво, то ружье, висящее на стене, должно было выстрелить. В январе Рада объявила Россию "агрессором", а Донбасс — оккупированными территориями. То есть России де-факто была объявлена война. 7 ноября был принят закон, по которому от трех до восьми лет тюрьмы грозит россиянам за пересечение украинской границы вне пунктов пропуска. Так в чем же дело, разве столкновения подобное вчерашнему не нормально для Киева? Если идет война, то Россия может не только задержать, но даже утопить ее корабли.

Как сказал "Правде.Ру" директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский "это (провокация) сделано для внутреннего пользования, для решения задачи сохранения себя при власти". Понятно, что Москве не оставляли иного варианта, кроме отреагировать, как она отреагировала, отметил политолог.

"Опять представили Украину в роли жертвы, поставили под угрозу встречу Трампа и Путина, которая, может быть, и состоится, но уже будет негативный фон. Это сделано для того, чтобы не дай Бог они ни чем бы там не договорились", — отметил Михаил Погребинский. По мнению эксперта, Рада утвердит отмену выборов которые должны быть 31 марта. "Но Юля (Тимошенко) будет генерить скандал. Мы будем наблюдать цирк пропагандистской войны между теми, кто ждал и мечтал повоевать с Москвой чужими руками, и теми, кто будет обвинять Порошенко в том, что он хочет стать диктатором. Но реальной войны не будет, для нее нет причин", — сказал Михаил Погребинский.

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Темы Крым Украина армия России армия украины Крымский кризис Александр Гущин война с Украиной Керческий пролив Мизаил Погребинский
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