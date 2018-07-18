Украинцы массово покидают родину

Сайт ukrainianpeopleleaks.com утверждает, что каждую минуту Незалежную покидают два ее гражданина. По данным ресурса, с 20 марта 2018 года страну покинули около 350 тысяч жителей Украины.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как выясняется, украинцы с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию, Словакию и там работают на стройках, фабриках и заводах, а также на сельхозработах. Почти 40 процентов мигрантов выполняют элементарную работу, около четверти занимаются ремеслом, 16,5 процента трудятся в торговле и сфере услуг. И, разумеется, зарабатывают они там меньше, нежели местные жители.

В 2017 году министр иностранных дел Павел Климкин озвучил, что ежемесячно на заработки уезжает около ста тысяч украинцев, а его коллега министр соцполитики Андрей Рева заявил, что постоянно за рубежами страны трудятся 3,2 миллиона человек, а периодически и вовсе девять миллионов человек.

ООН прогнозирует, что к 2050 году население Украины сократится до 36 миллионов человек и в ней останутся лишь старики и дети. Впрочем украинские социологи утверждают, что уже сейчас в стране постоянно проживают не более 30 миллионов.

Американский аналитический центр Atlantic Council поделился данными о массовой миграции граждан Украины в соседние европейские страны. В тексте речь идет о том, что украинцы уже стали самым многочисленным национальным меньшинством в Чехии, а в ближайшем будущем такая перспектива грозит и многим иным городам Восточной Европы.

Так почему граждане мигрируют и даже, можно сказать, бегут с родины? Этот процесс имеет двоякое объяснение: на Украине всё труднее жить и работать, а в приглашающих европейских странах некому трудиться и к тому же непростая демографическая ситуация из-за так же уменьшающейся численности коренного населения. И поэтому в Европе охотно принимают украинцев. Они, конечно, по вере, культуре и языку им ближе, чем навязываемые Матерью Анжелой мигранты-мусульмане. Ну и вдобавок им можно платить меньше, чем своим.

Большинство официальных разрешений на работу, которые выдавались в Польше гражданам стран, не входящих в ЕС, получили именно украинцы. Департамент миграции Литвы также подтверждает, что в 2017 году в два раза увеличилось число приехавших туда работать граждан Незалежной. Годом ранее трудовую визу выдали примерно 10 тысячам украинцев, за следующие 12 месяцев — уже около 20 тысячам. Основные места работы: дальнобойщики, строители, сварщики, мебельщики.

Политтехнолог Василий Стоякин считает, что миграция в формате эвакуации — это, по сути, бегство от целого ряда аспектов: безработицы, нищеты, "демократии" и государства, которое не в состоянии защитить своих граждан. "Это бегство и есть истинная идея Майдана. Европа — именно то место, куда следует бежать от последствий "революции достоинства". Переезд в Польшу носит самый массовый характер, ибо легализоваться там гораздо проще, чем даже в России. Работы хватает всем. А поездками в Польшу на заработки занимаются жители всех регионов Украины, не исключая Донбасс. В Венгрию едут квалифицированные специалисты, и к тому же на ПМЖ, а не на заработки. Правда такой льготный режим для ценных специалистов (в первую очередь, медиков) действует и в Чехии, и в Польше. В итоге нынче в Россию едут меньше, чем в Польшу", — полагает эксперт.

По поводу России необходимо уточнить: действительно, уменьшается число гастарбайтеров, но сохраняется (или даже немного растет) уровень выезда на ПМЖ — действует программа получения российского гражданства соотечественниками. Надо полагать, что после старта давно обещанного упрощения получения российского гражданства жителями экс-СССР, эта тенденция пойдет по нарастающей.

И необходимо отметить также, что едут в Россию люди не только лишь по материальным, но и по идеологическо-культурным причинам: детей можно обучать в русскоязычной школе (что вскоре станет невозможным на Украине), без препятствий можно смотреть российские телеканалы и фильмы, свободно общаться на родном языке.

Экономист Александр Дудчак также отметил, что не только бедность вынуждает украинцев покидать страну. "Наметилась новая тенденция в миграции — уезжают семьями. Ранее кто-то один уезжал на заработки, а сейчас сразу забирают всю семью (в первую очередь, при выезде в РФ). И действительно, среди тех, кто уезжает, велика доля тех, кого гонят не только экономические причины. Люди не желают жить в условиях маразма и государственной агрессии, — поясняет политолог и экономист. — Всплеск переезда в Россию был в первые годы после "революции". Сейчас в РФ легально работают около 2,5 миллиона украинцев. Несколько сотен тысяч уже стали гражданам России, но при этом сохранили украинские паспорта. Поэтому они не учтены украинским госстатом, ибо они не хотят сообщать об этом".

В том числе и по этой причине ни официальные государственные органы, ни эксперты не дают даже примерного числа оставшихся сейчас на Украине жителей. Его назвать весьма затруднительно, ибо все время кто-то едет на заработки, другие выехали туристами, однако возвращаться обратно не собираются. К тому же не понятно, сколько жителей нынче в Крыму и Донбассе и сколько из них продолжают оставаться украинскими гражданами. Так что в ближайшем будущем "аграрной супердержаве" грозит большая демографическая проблема: некому будет выращивать пресловутый рапс.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко привел данные за 2017 год. По его данным, примерно 1,7 миллиона украинцев находились на временной работе в Польше, а в России — около 2,4 миллиона. "За 2017 год Украина получила около 10 миллиардов долларов от гастарбайтеров — это значительно превышает любые зарубежные инвестиции. При этом трудовая миграция снижает давление на рынок труда на Украине, и поэтому реальная зарплата на Украине растет. Но этого недостаточно. Нужно дойти до пяти-семи миллионов украинцев, работающих за рубежом, и только в этом случае на Украине наступит экономическое чудо — ведь валюта "заробитчан" останется в стране", — подчеркивает эксперт.

"В ближайшие 10-20 лет на Украине не будет нормальной работы и поэтому гражданам надо будет зарабатывать за границей. А на их места приедут мигранты из Азии и Африки — нынче их на Украине около полумиллиона. Можно надеяться, что эта мировая тенденция сохранится", — успокоил Александр Охрименко.

Следует отметить, что даже ярые сторонники Майдана, которые 4,5 года назад активно приветствовали "революцию гидности", сейчас разочаровались и не верят в возможность успешных реформ в стране, которые могут нормализовать жизнь в ней. Именно так они объясняют свой отъезд из родных просторов, которые оставляют на разграбление тех, кого они сами привели к власти.

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