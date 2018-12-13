Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией

В свете провокаций Украины в Азовском море и риторики президента Украины о том, что война с Россией практически началась, а также введения в ряде регионов этой страны военного положения эксперты начали всерьез говорить о возможности открытого вооруженного конфликта Украины и РФ.

Инициирует конфликт методом провокаций, по мнению аналитиков и прогнозистов, именно Украина. Последствия для украинских венных, которые в данную провокацию будут вовлечены, оцениваются не просто как самые плачевные, а как откровенно фатальные. Но тем не менее аналитики сходятся во мнении, что вооруженный конфликт сейчас попросту необходим Петру Порошенко и всей нынешней украинской системе власти для элементарного самосохранения.

Как пишет издание "Архивариус", "есть три важных фактора, указывающие на неизбежность скорой войны. И эти факторы уже имеют место на Украине.

1. Пропаганда, направленная на расчеловечивание населения страны, с которой планируется начать боевые действия, демонизация ее руководства, формирование мнения о том, что "мы правы, а они нет" и что война, коли уж она начнется, будет носить характер защиты от агрессии со стороны противника, то есть справедливой и морально обоснованной.

2. Организация провокаций с целью получить сакральные жертвы, то есть погибших от наглых агрессивных действий противника (как правило, из числа военнослужащих, пограничников и других защитников Отечества). Героизация и возвеличивание сакральных жертв.

3. Попытки заручиться международной поддержкой, демонстрация того, что политические методы урегулирования исчерпаны и начало войны — вынужденная мера".

Понятно, что украинской власти, а точнее, Петру Порошенко, необходимо продлевать режим военного положения, который предполагает и отмену выборов, и запрет на публичную оппозиционную деятельность так долго, как это только возможно. А для того, чтобы легитимность военного положения ни у кого не вызывала сомнений, нужны хоть какие-то военные действия.

С другой стороны, Украине нужно вовлечь в этот конфликт Запад, а точнее, НАТО с США во главе. Правда тут есть некоторые проблемы. Потому что после событий в Керченском проливе и запроса Порошенко на усиление военно-морского флота НАТО в черноморской акватории, в НАТО ответили, что и нынешнего военного присутствия альянса вполне достаточно.

В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что уже и западные партнеры видали Украину в гробу в белых тапках с их инициативами и прочими маловнятными телодвижениями.

С другой стороны, даже без вмешательства НАТО и прочих внешних сил Порошенко, как указывают эксперты, вполне готов похоронить всю украинскую армию и флот с авиацией заодно лишь бы остаться у власти.

По словам генерал-майора Юрия Владимирова, "Порошенко вполне может решиться на провокацию у крымских границ. То, чего ему не удалось достичь на море, он может сделать на суше, и здесь атака Перекопа с севера не является чем-то фантастичным. Неминуемый мощный ответ ВС РФ его не пугает: реакция США на Керченский инцидент оказалась для Киева весьма убедительной".

Впрочем, с последним пунктом, об "убедительной реакции США", можно спорить. Потому что на этот раз Штаты ограничились громкими словами и прочими не менее громкими заявлениями с тихой отменой расширенной встречи Путина и Трампа. Чем, по некоторым сведениям, весьма недоволен и сам Дональд Трамп.

В остальном же даже военный контингент альянса в черноморской акватории не усилился, а слухи об этом усилении из "анонимных источников, близких к Пентагону", оказались именно слухами.

Впрочем, у именно такого развития ситуации есть свои серьезные сдерживающие факторы внутри самой Украины. В первую очередь, это сами украинские военные, которые на примере азовского инцидента увидели, что Порошенко готов посылать их в буквальном смысле на убой и под пули, лишь бы остаться у власти. То есть не ради защиты страны, а ради собственных, личных политических амбиций. А ни один украинский солдат не подписывался воевать за такие цели.

К тому же и нынешнее военное положение с переносом даты выборов на неопределенный срок не вызвало поддержки у населения и многих украинских политиков. Потому что и они увидели в этой милитаристской риторике только реализацию довольно грязного политического плана. И здесь впору говорить не о возможности новых провокаций со стороны Украины, а о варианте очередного свержения нынешней украинской власти.

Но и этот вариант развития событий пока из области сугубой теории.