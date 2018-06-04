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Автор Василий Амирджанов

Журналистам на Украине выдали черные метки

Мир » Бывший СССР » Украина

Тревожные новости пришли из страны победившего Майдана. Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв сообщили граду и миру, что были вызваны в СБУ после "покушения" на Аркадия Бабченко.

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Аркадий Бабченко. Фото: facebook.com

Фальцетов гидности предупредили, что в Кремле лишились сна из-за того, что они еще живы, и "эти люди", безусловно, будут пытаться взять реванш. Не исключен и выход блокбастера "Бабченко-2: ирония ганьбы или с легкой зрадой". По идее, СБУ им выдала черные метки.

Чтобы осмыслить эту новость, придется задаться вопросом героя "Собачьего сердца" профессора Преображенского: "Простите, кто на ком стоял?".

То ли на встрече с бывшими российскими журналистами украинские контрразведчики назначили дату репетиции покушения на этих двух борцов с русским "кровавым режимом". То ли волнуются, что те исчезнут из виду, опасаясь повторить судьбу Павла Шеремета и других убитых на Украине журналистов.

Тут снова возникает сложная задача определить, кто это — "эти люди". Инсценировка убийства Аркадия Бабченко была осуществлена сотрудниками СБУ совместно с киевским мясокомбинатом — эксклюзивным поставщиком свиной крови. Получилось хворо, но не удержались, похвастались на весь мир. Удивительно, но и реакция на произошедший перфоманс патронирующих Украину государств была весьма неприятной для Киева. В общем, не тянет на "Оскар".

Кстати, по итогам спектакля с "убиенным" Бабченко вспомнилась старая советская шутка: "Есть хорошие фильмы, есть плохие, а есть фильмы Киностудии имени Довженко".

Теперь потребуется совершенствовать мастерство. Иначе не будет ни публики, ни афиши, ни кассы. При этом вышеупомянутые господа журналисты реально рискуют оказаться в гробу и в белых тапках. Ведь майданной власти просто необходимо поддерживать свою плавучесть новыми громкими событиями.

Непонятным остается главное — зачем русским спецслужбам их убивать? В чем, как говорят в Одессе, "цимес" и "где порылся гешефт"? Тем более, за считанные дни до глобального международного события — Чемпионата мира по футболу в России.

Логика в якобы преследовании инакомыслящих в России и попрании свободы слова, по меньшей мере, странная. Все социальные сети, включая и американские, доступны не только для выражения своего мнения, но и для неприкрытого хамства. В России постоянно увеличивается доступность интернета даже в тех местах, куда поезда не ходят и самолеты не летают. Спутниковых телеканалов больше, чем комаров, которые в этом году атаковали Воронежскую область.

Люди, которые с пеной у рта клянут "кровавый режим", по идейным соображениям или просто, пытаясь заработать денежку, без труда находят свою восторженную аудиторию в медиапространстве России.

Конечно, редакционная политика большинства русских СМИ определяется все-таки критериями журналистики и превалирования интеллекта, а не базарными трендами в стиле Матвея Ганапольского, Евгения Киселёва и Аркадия Бабченко. В этом смысле герои российской телепрограммы "Дом-2" выглядят на их фоне на уровне членов клуба "Что? Где? Когда?".

В русском медиапространстве абсолютно доступны и выступления майданных журналистов. Их довольно часто цитируют отечественные СМИ, включая государственные телеканалы и без каких-либо купюр.

Другое дело, что политическое оппонирование и хамское глумление над чьей-то бедой не одно и тоже. Это уже за рамками общечеловеческой морали, потому и отношение к подобным деятелям в России вполне предсказуемое. Да и как можно вменяемому человеку относиться к посту в сети о горе в Кемерове "Гори, гори ясно!"? Стало быть, дело вовсе не в инакомыслии, а личных качествах конкретного человека.

Никакого труда бы не составило русским спецслужбам не только грамотно завалить киевских русофобов, спекулянтов на беде и провокаторов. Власова же 40-х годах прошлого века вывезли из-под носа у Гитлера. Бандеру отправили к праотцам так, что только спустя многие годы узнали, откуда ветер дул, — и то из рассекреченных материалов самих спецслужб. Ледорубные методы, конечно, остались в архивных технологиях, но фильм "Укол зонтиком" с Пьером Ришаром в главной роли видели миллионы зрителей.

Мысль, что радикальные журналисты чрезвычайно полезны России в их нынешнем статусе, им даже в голову не приходит. Без их медиаистерик не были бы так заметны истинные намерения квазилиберальной общественности, основная целевая аудитория которой состоит из ветеранов демшизы 90-х и комплексующих не особо востребованных в профессии граждан.

Неприятие большей части русского общества уличных "спасителей Отечества" вовсе не означает, что в России все всем довольны. Отнюдь. Просто усилиями таких журналистов и шумных граждан с пониженной социальной ответственностью слова "оппозиционер" и "либерал" стали синонимами продажности, человеконенавистничества и даже психической неуравновешенности. Они примерно как и гомосексуалисты своими перфомансами сделали радугу чем-то неприличным.

Возвращаясь к героям украинского театра криминальной драмы и комедии, замечу, что, на мой взгляд, тема охоты на бывших российских журналистов, состоящих на службе у майданного государства, органично раскрыта в старом советском анекдоте.

Скачут по прериям два американских ковбоя. Вдруг мимо них на бешеной скорости промчался всадник, оставив после себя огромные клубы пыли, и скрылся за горизонтом. Один ковбой спрашивает другого:

— Билли, кто это проскакал?

— Это знаменитый Неуловимый Джо.

— А что, его никто поймать не может?

— Сэм, это печальная история. Его никто не ловит, потому что он на фиг никому не нужен.

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Темы Украина журналистика свобода слова преследования Евгений Киселев Аркадий Бабченко журналисты Украины Матвей Ганапольский украинские журналисты
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